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Больная коронавирусом Падалко рассказала о резком ухудшении состояния здоровья

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
Люди
12,8 т.
Маричка Падалко рассказала об осложнениях во время коронавируса

Маричка Падалко рассказала об осложнениях во время коронавируса. Люкс ФМ

Украинская телеведущая, звезда канала "1+1" Маричка Падалко, которая заболела коронавирусом вместе с двумя детьми, рассказала, что ей пришлось ставить капельницу из-за резкого ухудшения состояния здоровья.

На своей странице в Instagram женщина написала, что сначала у нее исчезли респираторные проявления болезни, но впоследствии началась интоксикация, которая держалась несколько дней.

"Постоянная тошнота, головная боль (нет, не боль, это вынос мозга) и как следствие обезвоживание организма. Это совсем не похоже на "пищевое отравление", но это один в один как "беременный токсикоз" или "морская болезнь", – поделилась Падалко.

Падалко с детьми и мужем

Падалко с детьми и мужем 1plus1.ua

Ведущая рассказала, что у ее дочери также была тошнота, она отказывалась кушать. Знаменитость посоветовала сразу рассказывать обо всех симптомах врачу, чтобы не было таких последствий, как у нее. Сейчас женщина чувствует себя лучше, но иногда возвращается слабость.

Как сообщал OBOZREVATEL, актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец вылечилась от коронавируса. Звезда рассказала, что сделала тест на COVID-19, который показал отрицательный результат.

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