Больная коронавирусом Падалко рассказала о резком ухудшении состояния здоровья

Маричка Падалко рассказала об осложнениях во время коронавируса. Люкс ФМ

Украинская телеведущая, звезда канала "1+1" Маричка Падалко, которая заболела коронавирусом вместе с двумя детьми, рассказала, что ей пришлось ставить капельницу из-за резкого ухудшения состояния здоровья.

На своей странице в Instagram женщина написала, что сначала у нее исчезли респираторные проявления болезни, но впоследствии началась интоксикация, которая держалась несколько дней.

"Постоянная тошнота, головная боль (нет, не боль, это вынос мозга) и как следствие обезвоживание организма. Это совсем не похоже на "пищевое отравление", но это один в один как "беременный токсикоз" или "морская болезнь", – поделилась Падалко.

Падалко с детьми и мужем 1plus1.ua

Ведущая рассказала, что у ее дочери также была тошнота, она отказывалась кушать. Знаменитость посоветовала сразу рассказывать обо всех симптомах врачу, чтобы не было таких последствий, как у нее. Сейчас женщина чувствует себя лучше, но иногда возвращается слабость.

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