Больная коронавирусом Фреймут выступила на "Танцях з зірками" и вызвала споры в сети

Больные коронавирусом украинская телеведущая Ольга Фреймут и ее партнер Илья Падзина выступили в первом прямом эфире "Танців з зірками", чем вызвали споры в сети.

Так, из-за болезни и необходимости изоляции пара продемонстрировала постановку просто из дома. Они исполнили романтический фокстрот под песню Скрябина – "Спи собі сама". Соответствующее видео было опубликовано на официальной странице "Танців з зірками" в Youtube (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Ежедневно тысячи украинцев получают положительные тесты на COVID-19. Мы подумали, если мы не выйдем на паркет – мы таким образом скажем болезни "да". Нет, коронавирус нас не одолеет. Мы бросаем вызов этой болезни и будем бороться ради тех, кто ждет нас на паркете. Мы станцуем ради наших поклонников", – заявила Фреймут перед выступлением.

Больные коронавирусом Ольга Фреймут и Илья Падзина выступили на "Танцях з зірками" (скриншот)

Судьи восхитились жаждой участия в шоу пары, поэтому они высоко оценили их выступление. Фреймут и Падзина получила 26 баллов.

Больные коронавирусом Ольга Фреймут и Илья Падзина выступили на "Танцях з зірками" (скриншот)

"Абсурд какой-то. Это не самоизоляция", "Люди, вы чего такие злые, я в шоке. Она болеет, можно хоть малейшее уважение иметь", "Оля, вы хорошо выступили, но эти танцы для мужа, или для паркета дома! Не обижайтесь", "Несмотря на мое противоречивое отношение к Фреймут этот номер приятно зацепил", "Они ж в записи танцуют, а это нечестно", – пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, две пары полноценно не смогли принять участие в первом эфире нового сезона "Танців з зірками" – участники и их партнеры заболели коронавирусом. Так, положительные тесты на COVID-19 получили телеведущая Ольга Фреймут и актриса Дарья Петрожицкая. Также коронавирусом переболели и их партнеры Илья Падзина и Игорь Гелуненко.