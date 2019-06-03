"Болезненая худоба": 45-летняя российская актриса озадачила сеть внешним видом

45-летняя российская актриса Юлия Высоцкая озадачила сеть внешним видом.

Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в легком бело-золотом платье с босыми ногами.

"Первая мысль утром — как там море без меня?", — написала Высоцкая.

Юлия Высоцкая Фото из Instagram

Юлия Высоцкая Фото из Instagram

Отметим: неожиданно снимок вызвал ажиотаж среди фолловеров. Многие написали, что 45-летняя актриса выглядит болезненно худой. Кроме того, часть подписчиков обратили внимание на большой размер ступни Юлии.

"Очень люблю и уважаю Юлю, но на этом фото красивое только платье. Костлявые она", "Какой размер ноги?", "Болезненная худоба", "Кожа да кости", — прокомментировали люди.

Юлия Высоцкая Фото из Instagram

Юлия Высоцкая Фото из Instagram

Юлия Высоцкая Фото из Instagram

Юлия Высоцкая Фото из Instagram

Юлия Высоцкая Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно 45-летняя актриса Юлия Высоцкая обвенчалась со своим супругом, 81-летним режиссером Андреем Кончаловским в псковском Троицком соборе. На церемонию были приглашены лишь самые близкие семьи, в том числе брат Кончаловского — режиссер Никита Михалков.

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