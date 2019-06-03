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"Болезненая худоба": 45-летняя российская актриса озадачила сеть внешним видом

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45-летняя российская актриса Юлия Высоцкая озадачила сеть внешним видом.

Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в легком бело-золотом платье с босыми ногами.

"Первая мысль утром — как там море без меня?", — написала Высоцкая.

"Болезненая худоба": 45-летняя российская актриса озадачила сеть внешним видом

Юлия Высоцкая

Фото из Instagram

"Болезненая худоба": 45-летняя российская актриса озадачила сеть внешним видом

Юлия Высоцкая

Фото из Instagram

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Отметим: неожиданно снимок вызвал ажиотаж среди фолловеров. Многие написали, что 45-летняя актриса выглядит болезненно худой. Кроме того, часть подписчиков обратили внимание на большой размер ступни Юлии.

"Очень люблю и уважаю Юлю, но на этом фото красивое только платье. Костлявые она", "Какой размер ноги?", "Болезненная худоба", "Кожа да кости", — прокомментировали люди.

"Болезненая худоба": 45-летняя российская актриса озадачила сеть внешним видом
"Болезненая худоба": 45-летняя российская актриса озадачила сеть внешним видом
"Болезненая худоба": 45-летняя российская актриса озадачила сеть внешним видом
"Болезненая худоба": 45-летняя российская актриса озадачила сеть внешним видом
"Болезненая худоба": 45-летняя российская актриса озадачила сеть внешним видом
"Болезненая худоба": 45-летняя российская актриса озадачила сеть внешним видом
"Болезненая худоба": 45-летняя российская актриса озадачила сеть внешним видом

Юлия Высоцкая

Фото из Instagram

"Болезненая худоба": 45-летняя российская актриса озадачила сеть внешним видом

Юлия Высоцкая

Фото из Instagram

"Болезненая худоба": 45-летняя российская актриса озадачила сеть внешним видом

Юлия Высоцкая

Фото из Instagram

"Болезненая худоба": 45-летняя российская актриса озадачила сеть внешним видом

Юлия Высоцкая

Фото из Instagram

"Болезненая худоба": 45-летняя российская актриса озадачила сеть внешним видом

Юлия Высоцкая

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно 45-летняя актриса Юлия Высоцкая обвенчалась со своим супругом, 81-летним режиссером Андреем Кончаловским в псковском Троицком соборе. На церемонию были приглашены лишь самые близкие семьи, в том числе брат Кончаловского — режиссер Никита Михалков.

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Персона
Юлия Высоцкая
Место
Россия
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Barinov Vitaly
Barinov Vitaly
Женщина вышедшая замуж за мужчину значительно старше ее быстрее стареет !Это про Высоцкую ! В браке происходит обмен энергиями ! А Андрон Кончаловский наоборот молодеет!
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Kotlyar Vovchik
Kotlyar Vovchik
Постарела, похудела... Но ума, так и не нажила... Все в «антенщицы» хочет... Хорошо, хоть сиськами не тычет... Есть немного культуры!
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