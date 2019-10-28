Болеющая Заворотнюк потратила миллионы на подарок маме

Российская актриса, звезда "Моей прекрасной няни" Анастасия Заворотнюк, которая борется с онкологическим заболеванием в реабилитационном центре элитной клиники на Рублевке, потратила миллионы рублей на подарок для мамы.

Несмотря на то, что лечение в реабилитационном центре стоит около 100 тысяч рублей в сутки, актриса подарила матери дорогой автомобиль Toyota C-HR.

Эта покупка обошлась примерно в 2 млн руб. До этого 76-летняя пенсионерка ездила на красном "жуке", также преподнесенном дочерью.

Toyota C-HR

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