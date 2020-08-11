Болела анорексией, перенесла инсульт: что известно о судьбе секс-символа СССР Кондулайнен

62-летняя советская актриса Елена Кондулайнен, которую ранее госпитализировали с инсультом, стала первой артисткой, которая решилась появиться на экране абсолютно обнаженной.

После съемок в фильме "Сто дней до приказа", где она полностью разделась, знаменитость стали называть первым секс-символом в истории СССР, пишет издание "КП".

Елена Кондулайнен родилась под Ленинградом, в поселке Токсово 9 апрель 1958 года. С ранних лет она проявила артистический талант. После окончания школы поступила в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Сначала Елена училась на дирижерско-хоровом отделении, но вскоре ее пригласили перевестись на актерское отделение.

Фильм "100 дней до приказа" Газета.Ру

В 1983 году Кондулайнен стала актрисой театра. Первой ее работой была роль Евы в спектакле "Все о Ев". Вскоре она снялась в фильме "Сто дней до приказа", где появилась полностью обнаженной. Лента вызвала ажиотаж вокруг Кондулайнен. Ей стало поступать множество предложений по съемкам.

За следующие четыре года актриса снялась в 12 полнометражных лентах, среди которых "Зверобой", "Бабник", "Номер "люкс" для генерала с девочкой", "Караван смерти", "Болотная street, или Средство против секса", "Экстрасенс" , "На Муромской дорожке", "Шоу для одинокого мужчины". Также звезда снималась в картине "Даун Хаус", "8 первых свиданий", а в 2012 году ее пригласили в сериал "Интерны".

Кондулайнен в сериале "Интерны" Экспресс газета

Однако не всегда в знаменитости все складывалось хорошо. Женщина призналась, что болела анорексией. Елена также перенесла базедову болезнь. Длительное лечение повлияло на внешность актрисы, и она потеряла былую красоту.

Отметим, что Кондулайнен четыре раза была замужем. От первого мужа, ленинградского педагога, у актрисы есть сын Александр. В Москве она познакомилась со вторым мужем – бизнесменом, которому не нравилась разгульная жизнь Елены. От третьего брака с московским предпринимателем по имени Сергей у нее родился младший сын Михаил. Ее четвертым избранником стал молодой бизнесмен по имени Дмитрий.

В конце июля 2020 года Кондулайнен госпитализировали в Боткинскую больницу (Москва) с инсультом. Актрисе стало плохо в ресторане, ее доставили в реанимацию. Позже сообщалось, что знаменитость находится в палате интенсивной терапии, у нее диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения и сосудистое поражение головного мозга.

Кондулайнен перенесла инсульт Газета.Ру

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