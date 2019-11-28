"Боль невыносима!" 61-летняя Мадонна резко отменила все концерты из-за болезни

Американская поп-дива Мадонна, которой 16 августа исполнился 61 год, отменила несколько концертов в рамках гастрольного тура "Мадам Х" из-за сильных болей.

В этом артистка лично призналась на своей странице в Instagram, попросив прощения у многочисленных поклонников, которые собирались прийти на ее шоу.

"Пожалуйста, простите за такой неожиданный поворот событий. Каждое вечернее шоу приносит мне столько радости, что отмена – это своего рода наказание для меня. Но боль, которую я сейчас испытываю, невыносима", – призналась Мадонна.

Мадонна отменила концерты instagram/madonna

По словам певицы, ей сейчас необходимо отдыхать и следовать указаниям врачей, чтобы вернуться с новыми силами на сцену и продолжить тур "Мадам Х".

Мадонна призналась в сильных болях instagram/madonna

Что именно случилось с артисткой, она не раскрывает. Она отменила концерты, которые запланированы на 30 ноября, 1 и 2 декабря в Бостоне. О других мероприятиях пока неизвестно. Поклонники звезды получат свои деньги за билеты обратно.

Мадонна отменила концерты из-за сильных болей instagram/madonna

В комментариях фанаты поддержали свою любимицу, пожелав скорейшего выздоровления.

"Выздоравливай, мамочка. Мы все любим тебя", "Выздоравливай детка", "Надеюсь, вы быстро поправитесь и избавитесь от боли", "Храни Вас Бог", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, на шоу Мадонны поклонники получают незабываемое зрелище с танцами и яркими эффектами. Чтобы выглядеть роскошно в свой 61 год и так зажигательно двигаться, артистке приходится много работать над собой. Недавно певица показала, как растягивается перед выступлением, впечатлив поклонников шпагатом.

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