"Боль невыносима!" 61-летняя Мадонна резко отменила все концерты из-за болезни

Американская поп-дива Мадонна, которой 16 августа исполнился 61 год, отменила несколько концертов в рамках гастрольного тура "Мадам Х" из-за сильных болей.
В этом артистка лично призналась на своей странице в Instagram, попросив прощения у многочисленных поклонников, которые собирались прийти на ее шоу.
"Пожалуйста, простите за такой неожиданный поворот событий. Каждое вечернее шоу приносит мне столько радости, что отмена – это своего рода наказание для меня. Но боль, которую я сейчас испытываю, невыносима", – призналась Мадонна.
Мадонна отменила концерты
instagram/madonna
По словам певицы, ей сейчас необходимо отдыхать и следовать указаниям врачей, чтобы вернуться с новыми силами на сцену и продолжить тур "Мадам Х".
Мадонна призналась в сильных болях
instagram/madonna
Что именно случилось с артисткой, она не раскрывает. Она отменила концерты, которые запланированы на 30 ноября, 1 и 2 декабря в Бостоне. О других мероприятиях пока неизвестно. Поклонники звезды получат свои деньги за билеты обратно.
Мадонна отменила концерты из-за сильных болей
instagram/madonna
Please forgive this unexpected turn of events. Doing my show every night brings me so much joy and to cancel is a kind of punishment for me but the pain I’m in right now is overwhelming and I must rest and follow doctors orders so i can come back stronger and better and continue the Madame ❌ journey with all of you. #madamextheatre
В комментариях фанаты поддержали свою любимицу, пожелав скорейшего выздоровления.
"Выздоравливай, мамочка. Мы все любим тебя", "Выздоравливай детка", "Надеюсь, вы быстро поправитесь и избавитесь от боли", "Храни Вас Бог", – написали в комментариях.
Как сообщал OBOZREVATEL, на шоу Мадонны поклонники получают незабываемое зрелище с танцами и яркими эффектами. Чтобы выглядеть роскошно в свой 61 год и так зажигательно двигаться, артистке приходится много работать над собой. Недавно певица показала, как растягивается перед выступлением, впечатлив поклонников шпагатом.
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