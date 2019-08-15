"Боль дикая": Волочкова показала изуродованную в отпуске ногу

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова показала изуродованную в отпуске ногу.

Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. Отметим, что Волочкова отдыхала в Греции.

Анастасия Волочкова Фото из Instagram

"Приехала. Боль дикая", — прокомментировала публикацию балерина.

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Анастасия Волочкова похвасталась роскошным отдыхом в Греции, где она плавала в бассейне, пила шампанское и говорила, что "отдохнет за всех".

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