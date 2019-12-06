Богомолов засветил интимные места Собчак без белья: видео

Российский режиссер Константин Богомолов опубликовал неожиданное видео со своей женой, скандальной телеведущей Ксенией Собчак.

Ролик, которым режиссер поделился на странице в Instagram, был снят во время прогулки по океану на Мальдивах, где недавно отдыхали супруги (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Константин Богомолов и Ксения Собчак Газета.Ру

Так, в кадре Собчак позирует в длинном белом платье. Однако пикантности наряду придавал тот факт, что его Ксения надела на голое тело, без белья.

Ксения Собчак и Константин Богомолов Факты

В связи с этим моментами на видео были видны интимные части тела телеведущей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В августе в сети появилась информация о свадьбе Ксении Собчак с режиссером Константином Богомоловым. Торжество состоялось 13 сентября 2019 года.

Известный российский блогер Лена Миро была убеждена, что скандальная телеведущая и режиссер женятся из-за беременности звезды.

Позже в сети еще больше укрепилось мнение, что Собчак и Богомолов ждут ребенка. Тelegram-канал Dark Cosmo обнародовал информацию, ссылаясь на свои источники, что это, возможно, связано с таким быстрым предложением руки и сердца.

Недавно Ксения также продемонстрировала круглый животик во время интервью с рэпером GUF (Алексеем Долматовым).

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!