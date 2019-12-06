Главная Новости
7 декабря • обновлено в 01:59
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Богомолов засветил интимные места Собчак без белья: видео

914
Читать материал на украинском

Российский режиссер Константин Богомолов опубликовал неожиданное видео со своей женой, скандальной телеведущей Ксенией Собчак.

Ролик, которым режиссер поделился на странице в Instagram, был снят во время прогулки по океану на Мальдивах, где недавно отдыхали супруги (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Константин Богомолов и Ксения Собчак

Константин Богомолов и Ксения Собчак

Газета.Ру

Новости
"Настоящее счастье!" Собчак растрогала сеть фото с повзрослевшим сыном

Так, в кадре Собчак позирует в длинном белом платье. Однако пикантности наряду придавал тот факт, что его Ксения надела на голое тело, без белья.

Ксения Собчак и Константин Богомолов

Ксения Собчак и Константин Богомолов

Факты

В связи с этим моментами на видео были видны интимные части тела телеведущей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Анна Михно
Персоны
Ксения Собчак Константин Богомолов
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги