Богомолов показал обнаженную грудь Собчак: пикантное фото

Российский режиссер Константин Богомолов показал фото своей жены, ведущей Ксении Собчак, на котором она позировала обнаженной по пояс.

Соответствующий снимок он опубликовал на своей странице в Instagram. На нем Cобчак стояла спиной к камере, прикрыв голую грудь рукой.

Константин Богомолов и Ксения Собчак Фото: ru.hellomagazine.com

Ксения Собчак Фото: instagram/konbog75

В комментариях пользователи по-разному отреагировали на пост Богомолова. Одни оценили снимок положительно и начали писать комплименты в адрес ведущей. Другие же раскритиковали выставленное напоказ голое тело Собчак.

"Нежность", "Невероятно красиво", "Ксения очень сексуальная", "У меня спина красивее, хотя я старше на 10 лет", "Ушки спаниеля висят", "Мерзость какая-то", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская телеведущая и певица Ольга Бузова выпустила клип на свою новую песню "Давай останемся дома", в котором засветила горячий поцелуй Ксении Собчак и Константина Богомолова.