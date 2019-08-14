"Богом тебе я дан": в "Квартале" эпично потроллили отношения Зеленского и Богдана

13 августа на концерте студии "95 Квартал" в Одессе высмеяли отношения президента Украины Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Богдана.

Так, комики переделали известную песню Леонида Агутина и Анжелики Варум "Я буду всегда с тобой". Видео с юмористическим номером опубликовала в Facebook пользовательница Дарья Чиж.

Владимир Зеленский и Андрей Богдан

"Я буду всегда с тобой. Шепотом за спиной. Правой твоей рукой. Умной твоей "мыслей". Крепкой твое мышцей. Бархатной хрипотцой. Богом тебе дан, твой Богдан", - спел один из актеров студии.

Песня сопровождалась слайд-шоу с фотографиями Зеленского и Богдана.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Одессе актеры студии "95 Квартал" впервые пародировали президента Украины Владимира Зеленского. Его сыграл юморист Юрий Великий, известный как участник дуэта "Братья Шумахеры". Выступление артиста понравилось не всем и он нарвался на критику в сети.

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