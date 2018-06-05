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СпортLady

"Богиня!" Тина Кароль соблазнила поклонников эротическим фото

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Украинская певица Тина Кароль заинтриговала новым фото в Instagram.

Звезда попала в объектив фотографа Антона Кулаковского, а для соблазнительного образа выбрала платье-кольчугу.

@fannieschiavoni #tinakarol #тинакароль photo @kulakowskiy

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

"Красотка, самая самая", "Конфетка просто", "Ух ты, какая Богиня!" - это только часть восторженных комментариев.

Наряд от британского бренда Fannie Schiavoni, который также полюбили Белла Хадид и Ким Кардашьян, поразил поклонников.

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Тина Кароль прогулялась в откровенном топе: фотофакт

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль вышла в свет в сексуальном наряде за 14 тысяч гривен.

Персона
Тина Кароль
Объекты
Модашоу-бизнес
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