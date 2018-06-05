"Богиня!" Тина Кароль соблазнила поклонников эротическим фото

Украинская певица Тина Кароль заинтриговала новым фото в Instagram.

Звезда попала в объектив фотографа Антона Кулаковского, а для соблазнительного образа выбрала платье-кольчугу.

"Красотка, самая самая", "Конфетка просто", "Ух ты, какая Богиня!" - это только часть восторженных комментариев.

Наряд от британского бренда Fannie Schiavoni, который также полюбили Белла Хадид и Ким Кардашьян, поразил поклонников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль вышла в свет в сексуальном наряде за 14 тысяч гривен.