"Богиня разоблачения пропаганды" блеснула на красной дорожке в Одессе: яркие фото

Украинская журналистка Янина Соколова ярко прошлась по красной дорожке на церемонии открытия 10-го ежегодного Международного Одесского кинофестиваля.

Селебрити также стала ведущей церемонии официального открытия (чтобы посмотреть фото, проскрольте до конца страницы).

"Янина Соколова открыла Odesa International Film Festival. Как вам наша богиня разоблачения пропаганды на красной дорожке?", - спросили на страничке Facebook шоу "Вечер с Яниной Соколовой".

Янина Соколова Думская

Ведущую украсили не только бабочки Думская

Янина Соколова FB Вечер с Яниной Соколовой

Янина Соколова FB Вечер с Яниной Соколовой

Янина Соколова FB Вечер с Яниной Соколовой

Янина Соколова FB Вечер с Яниной Соколовой

Поклонники в соцсети также вспомнили некоторые наряды Соколовой в прошлые годы кинофестиваля.

Лук ведущей на фестивале несколько лет назад FB Vad Vasilenko

Соколова на кинофестивале ранее FB Vad Vasilenko

Янина на ОМКФ FB Vad Vasilenko

12 июля ведущая торжественно разбила тарелку своего проекта "Я, Нина".

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 12 июля, в Одессе открылся юбилейный, 10-ый ежегодный международный кинофестиваль. Мероприятие продлится до 20 числа, а одним из самых ожидаемых гостей является актриса Катрин Денев.

В сети уже появились первые фото с красной дорожки и первые звезды и местные чиновники уже успели покрасоваться. Некоторые звезды фестиваля удивили странными нарядами, но Янины Соколовой среди них нет.

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