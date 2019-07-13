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"Богиня разоблачения пропаганды" блеснула на красной дорожке в Одессе: яркие фото

22.7т Читать материал на украинском

Украинская журналистка Янина Соколова ярко прошлась по красной дорожке на церемонии открытия 10-го ежегодного Международного Одесского кинофестиваля.

Селебрити также стала ведущей церемонии официального открытия (чтобы посмотреть фото, проскрольте до конца страницы).

"Янина Соколова открыла Odesa International Film Festival. Как вам наша богиня разоблачения пропаганды на красной дорожке?", - спросили на страничке Facebook шоу "Вечер с Яниной Соколовой".

Янина Соколова

Янина Соколова

Думская

Ведущую украсили не только бабочки

Ведущую украсили не только бабочки

Думская

Янина Соколова

Янина Соколова

FB Вечер с Яниной Соколовой

Янина Соколова

Янина Соколова

FB Вечер с Яниной Соколовой

Янина Соколова

Янина Соколова

FB Вечер с Яниной Соколовой

Янина Соколова

Янина Соколова

FB Вечер с Яниной Соколовой

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Поклонники в соцсети также вспомнили некоторые наряды Соколовой в прошлые годы кинофестиваля.

Лук ведущей на фестивале несколько лет назад

Лук ведущей на фестивале несколько лет назад

FB Vad Vasilenko

Соколова на кинофестивале ранее

Соколова на кинофестивале ранее

FB Vad Vasilenko

Янина на ОМКФ

Янина на ОМКФ

FB Vad Vasilenko

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12 июля ведущая торжественно разбила тарелку своего проекта "Я, Нина".

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Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 12 июля, в Одессе открылся юбилейный, 10-ый ежегодный международный кинофестиваль. Мероприятие продлится до 20 числа, а одним из самых ожидаемых гостей является актриса Катрин Денев.

В сети уже появились первые фото с красной дорожки и первые звезды и местные чиновники уже успели покрасоваться. Некоторые звезды фестиваля удивили странными нарядами, но Янины Соколовой среди них нет.

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Персона
Янина Соколова
Место
Украина Одесса
Теги
кинофестиваль кино
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Nikolaeva Nadezhda
Nikolaeva Nadezhda
"Богиня"!!!))) "Обоз" троллит свою подзаборную "звезду" по полной!!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Может статьи и репортажи у нее нормальные но вот внешние данные ноль полный(((
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
шла и материлась...сиськи то страшные какие,брррр...
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