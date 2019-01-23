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''Богиня!'' Полякова впечатлила сеть пикантным снимком

1.4тЧитать материал на украинском

Популярная украинская певица Оля Полякова подразнила поклонников горячим снимком с отдыха.

Соответствующую фотографию поп-дива опубликовала в своем Instagram, вызвав ажиотаж среди пользователей.

"Я дома! Соскучилась! А вы?" – спросила Полякова у поклонников под фотографией, где она в откровенной позе лежит в бассейне, обнажив в своем купальнике упругие формы.

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"Богиня!", "Классная попа", "Фото невероятное", "Вы шикарная! А где покупали купальник", "Бомба", – написали в комментариях.

Я дома! Соскучилась! А вы?)

Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic)

''Богиня!'' Полякова впечатлила сеть пикантным снимком
''Богиня!'' Полякова впечатлила сеть пикантным снимком
''Богиня!'' Полякова впечатлила сеть пикантным снимком
''Богиня!'' Полякова впечатлила сеть пикантным снимком

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Полякова показала поклонникам, как выглядела в подростковом возрасте.

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Персона
Оля Полякова
Место
Украина
Теги
шоу-бизнесКрасота
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