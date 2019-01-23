''Богиня!'' Полякова впечатлила сеть пикантным снимком

Популярная украинская певица Оля Полякова подразнила поклонников горячим снимком с отдыха.

Соответствующую фотографию поп-дива опубликовала в своем Instagram, вызвав ажиотаж среди пользователей.

"Я дома! Соскучилась! А вы?" – спросила Полякова у поклонников под фотографией, где она в откровенной позе лежит в бассейне, обнажив в своем купальнике упругие формы.

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"Богиня!", "Классная попа", "Фото невероятное", "Вы шикарная! А где покупали купальник", "Бомба", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Полякова показала поклонникам, как выглядела в подростковом возрасте.

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