''Богиня красоты'': Астафьева восхитила сеть фото в купальнике

Украинская певица, актриса и экс-солистка группы Nikita Даша Астафьева показала снимок, на котором изображена в купальнике.

Фото опубликовано в Instagram-аккаунте Астафьевой. На нем она позирует в бассейне. Поклонники певицы пришли в восторг от ее снимка, отметив, что она прекрасно выглядит.

instagram.com/da_astafieva

instagram.com/da_astafieva

"Даша, ты круче всех нынешних богинь шоу бизнеса! Твой шарм, простота характера, чувство юмора, да ещё с такой внешностью", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-солистка группы Nikita Даша Астафьева показала пикантные фото, где сверкнула на камеру пышной грудью.

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