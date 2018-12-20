''Богиня фотошопа'': Лободу поймали на обмане

Украинскую певицу Светлану Лободу, которая живет и работает в России, уличили в обмане. Так, на опубликованном ранее снимке пользователи сети заметили наличие фотошопа, который использовала артистка.

Снимок Лобода опубликовала на своей странице в Instagram.

Светлана Лобода instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода instagram.com/lobodaofficial

"У Лободы под ногами пол с дверью поплыли", "Ой, у Вас пол поплыл", "Богиня фотошопа", "Света, что с плиткой на полу? Куда она поплыла?", "Ой, а какой пол у вас не ровный или это фильтры?", - пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальная украинская певица Светлана Лобода поразила поклонников обнаженным снимком. Звезда опубликовала чувственное фото в своем Instagram-аккаунте. Многие фаны певицы отметили, что их кумир выглядит очень красиво и женственно.