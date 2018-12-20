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''Богиня фотошопа'': Лободу поймали на обмане

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Украинскую певицу Светлану Лободу, которая живет и работает в России, уличили в обмане. Так, на опубликованном ранее снимке пользователи сети заметили наличие фотошопа, который использовала артистка.

Снимок Лобода опубликовала на своей странице в Instagram.

Светлана Лобода

Светлана Лобода

instagram.com/lobodaofficial

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Светлана Лобода

Светлана Лобода

instagram.com/lobodaofficial

"У Лободы под ногами пол с дверью поплыли", "Ой, у Вас пол поплыл", "Богиня фотошопа", "Света, что с плиткой на полу? Куда она поплыла?", "Ой, а какой пол у вас не ровный или это фильтры?", - пишут в комментариях.

''Богиня фотошопа'': Лободу поймали на обмане
''Богиня фотошопа'': Лободу поймали на обмане
''Богиня фотошопа'': Лободу поймали на обмане
''Богиня фотошопа'': Лободу поймали на обмане

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальная украинская певица Светлана Лобода поразила поклонников обнаженным снимком. Звезда опубликовала чувственное фото в своем Instagram-аккаунте. Многие фаны певицы отметили, что их кумир выглядит очень красиво и женственно.

Персона
Светлана Лобода
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