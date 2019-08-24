"Богема!" Абсолютно голая Астафьева восхитила фанатов

Экс-участница группы NikitA Даша Астафьева, которая любит баловать поклонников своими откровенными снимками, снялась в очередной фотосесии.

На этот раз она вышла сексуальной и эстетичной. Некоторые кадры со съемки 34-летняя звезда разметила на своей странице в Instagram.

"Мне сложно сказать, что такой образ для меня новый, так как моя карьера фотомодели началась именно с таких, характерных съемок. Потому, мне было приятно и чуть даже тревожно возвращаться к истокам, ведь характерная съемка – это всегда кино. Я считаю, что такие проекты напоминают нам об очень важном в сегодняшнем мире – о почерке создателя и ценности уникальности", – подписала одно из фото Астафьева.

На снимках певицу можно увидеть абсолютно обнаженной, укутанной в прозрачный розовый платок.

Даша Астафьева instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева instagram.com/da_astafieva

На других – с обнаженной грудью.

Даша Астафьева instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева instagram.com/da_astafieva

На еще одном фото Астафьева позирует вся в белом с перьями на голове.

Даша Астафьева instagram.com/da_astafieva

Фанаты оценили фотосессию звезды, назвав ее настоящей богемой.

Абсолютно голая Астафьева восхитила фанатов instagram.com/da_astafieva

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Даша Астафьева снялась в сексуальной фотосессии на крыше. На снимках знаменитость можно увидеть в образе черного ангела.

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