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18 ноября • обновлено в 11:10
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Богатым не понравится: популярный лоукост сделал неожиданное предложение

1.1т
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Директор популярного лоукостера Wizz Air Йожеф Варади призвал авиакомпании отказаться от бизнес-класса на рейсах до пяти часов.

По его словам, это станет одним из шагов в борьбе с изменениями климата. Об этом пишет Forbes.

Богатым не понравится: популярный лоукост сделал неожиданное предложение

delo.ua

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"Бизнес-класс надо отменить. Из-за пассажиров бизнес-классов объемы выбросов углекислого газа вдвое больше по сравнению с пассажирами эконом-класса", - отметил он.

Как ранее писал OBOZREVATEL, обнаружена серьезная опасность для пассажиров из-за ручной клади в самолетах. Путешественники могут пострадать от мошенников. Так, все чаще авиакомпании просят сдать ее в багаж, в результате чего их вещи становятся "легкой добычей" для воров.

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Автор
Мария Дидык Мария Дидык
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