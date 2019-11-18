Богатым не понравится: популярный лоукост сделал неожиданное предложение

Директор популярного лоукостера Wizz Air Йожеф Варади призвал авиакомпании отказаться от бизнес-класса на рейсах до пяти часов.

По его словам, это станет одним из шагов в борьбе с изменениями климата. Об этом пишет Forbes.

delo.ua

"Бизнес-класс надо отменить. Из-за пассажиров бизнес-классов объемы выбросов углекислого газа вдвое больше по сравнению с пассажирами эконом-класса", - отметил он.

Как ранее писал OBOZREVATEL, обнаружена серьезная опасность для пассажиров из-за ручной клади в самолетах. Путешественники могут пострадать от мошенников. Так, все чаще авиакомпании просят сдать ее в багаж, в результате чего их вещи становятся "легкой добычей" для воров.

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