"Бог наказал": россияне цинично отреагировали на пожар в Нотр-Даме

Российский музыкант Сергей Шнуров посвятил новое стихотворение сгоревшему собору Парижской Богоматери, где 15 апреля вспыхнул пожар. В комментариях к произведению артиста многие жители России позлорадствовали и назвали трагедию "Божьим наказанием".

Некоторые отметили, что пожар в соборе является "знаком свыше". Стих Шнуров разместил на своей странице в Instagram.

Перформанс удался на славу,

Как символ новой смены вех.

Скульптуры истекали лавой

И искры устремлялись вверх,

С собою унося что было,

Клубами дыма и огня.

Ржала Истории Кобыла,

Над тем, что все это фигня.

Открылись рты и стыли души

У общества застрял комок.

Художник случай. Просто лучше

Он, правда, выдумать не мог.

"А зачем там собор? Регистрировать однополые браки?", "Просто так соборы не горят. Это какой-то знак сверху", "Горбун уснул с сигаретой", "Толерантность у Европы оказалась в ж*пе", "У меня кирпичи остались на даче... Могу, как гуманитарную помощь отдать", "Бог наказал извращенцев", — пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно стало известно, что Шнуров "подался в политику". Так, музыкант в конце февраля 2019 года вошел в состав совета при комитете Госдумы РФ по культуре.

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