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"Бог наказал": россияне цинично отреагировали на пожар в Нотр-Даме

1.8тЧитать материал на украинском

Российский музыкант Сергей Шнуров посвятил новое стихотворение сгоревшему собору Парижской Богоматери, где 15 апреля вспыхнул пожар. В комментариях к произведению артиста многие жители России позлорадствовали и назвали трагедию "Божьим наказанием".

Некоторые отметили, что пожар в соборе является "знаком свыше". Стих Шнуров разместил на своей странице в Instagram.

"Бог наказал": россияне цинично отреагировали на пожар в Нотр-Даме
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Перформанс удался на славу,
Как символ новой смены вех.
Скульптуры истекали лавой
И искры устремлялись вверх,
С собою унося что было,
Клубами дыма и огня.
Ржала Истории Кобыла,
Над тем, что все это фигня.
Открылись рты и стыли души
У общества застрял комок.
Художник случай. Просто лучше
Он, правда, выдумать не мог.

"А зачем там собор? Регистрировать однополые браки?", "Просто так соборы не горят. Это какой-то знак сверху", "Горбун уснул с сигаретой", "Толерантность у Европы оказалась в ж*пе", "У меня кирпичи остались на даче... Могу, как гуманитарную помощь отдать", "Бог наказал извращенцев", — пишут в комментариях.

"Бог наказал": россияне цинично отреагировали на пожар в Нотр-Даме
"Бог наказал": россияне цинично отреагировали на пожар в Нотр-Даме
"Бог наказал": россияне цинично отреагировали на пожар в Нотр-Даме
"Бог наказал": россияне цинично отреагировали на пожар в Нотр-Даме
"Бог наказал": россияне цинично отреагировали на пожар в Нотр-Даме
"Бог наказал": россияне цинично отреагировали на пожар в Нотр-Даме
"Бог наказал": россияне цинично отреагировали на пожар в Нотр-Даме
"Бог наказал": россияне цинично отреагировали на пожар в Нотр-Даме

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно стало известно, что Шнуров "подался в политику". Так, музыкант в конце февраля 2019 года вошел в состав совета при комитете Госдумы РФ по культуре.

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