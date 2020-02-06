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7 февраля • обновлено в 08:16
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После скандала с кокаином: Бочкарева вышла в свет с новым возлюбленным. Видео

2.6т
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Российская актриса Наталья Бочкарева, которая оскандалилась с кокаином в трусах, пришла на премьеру фильма "Джентльмены" с новым возлюбленным.

Соответствующее видео было опубликовано Telegram-каналом "Super.ru". На нем видно, что мужчина для выхода в свет выбрал классический синий костюм. А Бочкарева надела костюм изумрудного цвета. Свой образ она дополнила черным клатчем (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Наталья Бочкарева

Наталья Бочкарева

Фото: instagram/natalia_bochkareva_official

Наталья Бочкарева с новым возлюбленным

Наталья Бочкарева с новым возлюбленным

Скриншот с видео

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Отмечается, что возлюбленного артистки зовут Роман. Он работает личным ассистентом Натальи в ее школе актерского мастерства.

Наталья Бочкарева и Роман

Наталья Бочкарева и Роман

Фото: kp.ru

К слову, недавно поклонники звезды сериала "Счастливы вместе" пришли к выводу, что она вышла замуж. Произошло это после того, как Бочкарева опубликовала фото в Instagram, на котором позировала в свадебном платье.

Наталья Бочкарева

Наталья Бочкарева

Фото: instagram/natalia_bochkareva_official

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наталья Бочкарева засветила голую грудь на пикантном фото.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Кристина Долматова
Персона
Наталья Бочкарева
Место
Россия
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