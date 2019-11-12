Бочкарева впервые вышла на связь после скандала с кокаином

Российская актриса и звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева после громкого скандала с кокаином в трусах вышла на связь.

В своем Instagram знаменитость впервые за долгое время опубликовала фото и извинилась перед поклонниками за длительное молчание.

Наталья Бочкарева Инстаграм

Так, Бочкарева признается, что в последнее время у нее очень много работы в школе, подготовка детей к новогодним спектаклям и гастроли:

"Будто те американские горки - с самолета в самолет, с самолета в самолет. Руки до Инстаграма совсем не доходят. Сегодня у меня отличное утро! Впервые за последние пару недель спокойно завтракаю, пью кофе, никуда не тороплюсь и наслаждаюсь моментом...".

Наталья Бочкарева Инстаграм

Наталья Бочкарева Инстаграм

В комментариях поклонники обрадовались долгожданному возвращению Натальи:

Как сообщал OBOZREVATEL:

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