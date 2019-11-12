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12 ноября • обновлено в 11:16
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Бочкарева впервые вышла на связь после скандала с кокаином

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Российская актриса и звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева после громкого скандала с кокаином в трусах вышла на связь.

В своем Instagram знаменитость впервые за долгое время опубликовала фото и извинилась перед поклонниками за длительное молчание.

Наталья Бочкарева

Наталья Бочкарева

Инстаграм

Новости
"Не позволю, хватит!" Бочкарева пожаловалась на травлю после скандала с наркотиками

Так, Бочкарева признается, что в последнее время у нее очень много работы в школе, подготовка детей к новогодним спектаклям и гастроли:

"Будто те американские горки - с самолета в самолет, с самолета в самолет. Руки до Инстаграма совсем не доходят. Сегодня у меня отличное утро! Впервые за последние пару недель спокойно завтракаю, пью кофе, никуда не тороплюсь и наслаждаюсь моментом...".

Наталья Бочкарева

Наталья Бочкарева

Инстаграм

Наталья Бочкарева

Наталья Бочкарева

Инстаграм

В комментариях поклонники обрадовались долгожданному возвращению Натальи:

Бочкарева впервые вышла на связь после скандала с кокаином
Бочкарева впервые вышла на связь после скандала с кокаином
Бочкарева впервые вышла на связь после скандала с кокаином

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персона
Наталья Бочкарева
Место
Россия
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