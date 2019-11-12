Бочкарева впервые вышла на связь после скандала с кокаином

Российская актриса и звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева после громкого скандала с кокаином в трусах вышла на связь.
В своем Instagram знаменитость впервые за долгое время опубликовала фото и извинилась перед поклонниками за длительное молчание.
Наталья Бочкарева
Инстаграм
Так, Бочкарева признается, что в последнее время у нее очень много работы в школе, подготовка детей к новогодним спектаклям и гастроли:
"Будто те американские горки - с самолета в самолет, с самолета в самолет. Руки до Инстаграма совсем не доходят. Сегодня у меня отличное утро! Впервые за последние пару недель спокойно завтракаю, пью кофе, никуда не тороплюсь и наслаждаюсь моментом...".
Наталья Бочкарева
Инстаграм
Наталья Бочкарева
Инстаграм
В комментариях поклонники обрадовались долгожданному возвращению Натальи:
Как сообщал OBOZREVATEL:
В сети появилась информация о задержании российской артистки Натальи Бочкаревой с кокаином. Сама актриса в ответ на шумиху в прессе заявила, что все это ложь, и весь день она провела с детьми.
Вскоре всплыло видео задержания полицией актрисы с наркотиками, а также странный ролик возле подъезда. На первом ролике она говорит, что кокаин держит в трусах. Позже также стало известно, что она имеет более 67 штрафов за различные нарушения ПДД.
Позже появилось еще одно видео, на котором зафиксировали, как Бочкарева отказывается от медицинского освидетельствования.
4 октября появилась информация, что на почве шумихи вокруг персоны Бочкаревой, у нее парализовало часть лица. Позже соседка актрисы написала, что не видела ее уже неделю, зато заметила машину скорой помощи возле дома.
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