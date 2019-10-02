Бочкарева пропала после скандала с наркотиками

Российская актриса, звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева, которая попалась полиции с наркотиками, не явилась на съемки программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым.

Так, звезда должна была на всю страну рассказать правду о скандале с задержанием. Однако, по словам экс-участника шоу "Дом-2" Рустама Солнцева, который также был приглашен на съемки, Бочкарева просто "пропала, не сказав прощай". Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Просто пропала и не явилась на эфир, который должен был быть прямым на всю страну, без записи. Два раза мы садились и два раза детки не было. Пропала, не сказав прощай", — написал Рустам.

Наталья Бочкарева и Рустам Солнцев

По его словам, обсуждалось несколько версий, почему Наталья сорвала выход программы. Кто-то считает, что актриса просто испугалась, а другие — что приехать ей помешали проблемы со здоровьем.

Наталья Бочкарева и Андрей Малахов Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация о задержании Бочкаревой с кокаином. Сама актриса в ответ на шумиху в прессе заявила, что все это ложь, и весь день она провела с детьми.

Вскоре всплыло видео задержания полицией звезды с наркотиками.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал