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13 декабря • обновлено в 10:02
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Бочкарева показала грудь в глубоком декольте

1.6т
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Актриса Наталья Бочкарева показала грудь в глубоком декольте.

Снимок артистка опубликовала в Инстаграм.

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В таком виде Бочкарева в мае 2019 года открыла свою школу-студию для одаренных детей.

Пока страна отдыхает на майских праздниках, я готовлюсь к Дню открытых дверей моей Школы-студии! 🎨📚🎼 🎬🎥💃🏻 🎭🎙👯‍♀️ 🗣🗣🗣 Всем замечательного, праздничного настроения в преддверии рабочей недели!! 💪🏻☝🏻 #школастудиянаталиибочкаревой #школастудия #актерскоемастерство #актерскоемастерстводлядетей #школабочкаревой #сценическаяречь #вокал #хореография #искусстворечи #ритмипластика #этикаповедения #режиссура #живопись #рисунок #актер #творчество #творчествосдетьми #музыкальноевоспитание #сценическоедвижение #юныйартист #историяискусств #эстрадныйтанецдети

Публикация от Наталья Бочкарева (@natalia_bochkareva_official)

У самой актрисы сейчас двое детей: 12-летний Иван и 11-летняя Мария. Бочкарева их родила в браке с адвокатом Николаем Борисовым. Позже они оформили развод.

Сейчас Бочкарева не замужем и о ее второй половинке ничего неизвестно.

Актриса время от времени публикует в Инстаграм вызывающие фото.

Спорный вопрос 🤷🏻‍♀ ⠀ Дорогие друзья, очень хочется обсудить с вами один вопрос касательно женского пола 🤫 ⠀ Итак, вопрос ➡ "Считаете ли вы женский пол слабым ⁉️" Отвечайте честно и с объяснением, пожалуйста 😇 ⠀ Я считаю, что нет. Как бы сильно мы этого не хотели 🤷🏻‍♀ Но современный мир диктует свои правила... ⠀ К сожалению, женщинам приходится и детей одних воспитывать , и работать, и хозяйство вести . ⠀ Да, все мы хотим рядом крепкое мужское плечо, но не всегда это возможно.. Поэтому нужно в этом мире расчитывать на свои собственные силы, как бы хотелось иметь рядом того, кто все сделает и решит за нас 🤫❣ #nataliabochkareva#bochkareva#натальябочкарева#бочкарева#женскийпол#спорныйвопрос

Публикация от Наталья Бочкарева (@natalia_bochkareva_official)

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2019 года Бочкарева попала в скандал из-за кокаина.

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Персона
Наталья Бочкарева
Место
Россия
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