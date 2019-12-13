Актриса Наталья Бочкарева показала грудь в глубоком декольте.

Снимок артистка опубликовала в Инстаграм.

В таком виде Бочкарева в мае 2019 года открыла свою школу-студию для одаренных детей.

У самой актрисы сейчас двое детей: 12-летний Иван и 11-летняя Мария. Бочкарева их родила в браке с адвокатом Николаем Борисовым. Позже они оформили развод.

Сейчас Бочкарева не замужем и о ее второй половинке ничего неизвестно.

Актриса время от времени публикует в Инстаграм вызывающие фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2019 года Бочкарева попала в скандал из-за кокаина.

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