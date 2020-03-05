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5 марта • обновлено в 11:42
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Бочкарева едва прикрыла большую грудь халатом: пикантное фото

4.7т
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Скандальная российская актриса Наталья Бочкарева завела сеть горячей фотографией, на которой засветила пышную грудь.

Так, соответствующий снимок появился на личной странице знаменитости в Instagram.

Наталья Бочкарева

Наталья Бочкарева

Instagram @natalia_bochkareva_official

На фото Бочкарева позирует в ярко-синем халате, который соблазнительно завязала на груди, тем самым подчеркнув декольте. Образ завершал яркий макияж.

"Второй день читаю заголовки и в очередной раз убеждаюсь в том, что содержание постов, в отличие от фотографий к ним, не имеет практически никакого значения. Я сейчас о моем недавнем фото в ванной одного из питерских отелей. Ладно, сегодня порадую более скромным... Такой себе перерывчик между дублями на съемках", подписала снимок знаменитость.

Фотография вызвала бурную реакцию в сети. Поклонники отметили, что актриса выглядит шикарно в любой одежде.

Бочкарева едва прикрыла большую грудь халатом. Фото
Бочкарева едва прикрыла большую грудь халатом. Фото
Бочкарева едва прикрыла большую грудь халатом. Фото
Бочкарева едва прикрыла большую грудь халатом. Фото
Бочкарева едва прикрыла большую грудь халатом. Фото
Бочкарева едва прикрыла большую грудь халатом. Фото

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как актриса Наталья Бочкарева расплатилась за скандал с кокаином. Как стало известно, 23 января звезда сериала "Счастливы вместе" выставила на продажу свой Кадиллак: соответствующее объявление она сделала в Инстаграм.

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Автор
Анна Михно
Персона
Наталья Бочкарева
Место
Россия
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