Бочкарева едва прикрыла большую грудь халатом: пикантное фото

Скандальная российская актриса Наталья Бочкарева завела сеть горячей фотографией, на которой засветила пышную грудь.

Так, соответствующий снимок появился на личной странице знаменитости в Instagram.

Наталья Бочкарева Instagram @natalia_bochkareva_official

На фото Бочкарева позирует в ярко-синем халате, который соблазнительно завязала на груди, тем самым подчеркнув декольте. Образ завершал яркий макияж.

"Второй день читаю заголовки и в очередной раз убеждаюсь в том, что содержание постов, в отличие от фотографий к ним, не имеет практически никакого значения. Я сейчас о моем недавнем фото в ванной одного из питерских отелей. Ладно, сегодня порадую более скромным... Такой себе перерывчик между дублями на съемках", – подписала снимок знаменитость.

Фотография вызвала бурную реакцию в сети. Поклонники отметили, что актриса выглядит шикарно в любой одежде.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как актриса Наталья Бочкарева расплатилась за скандал с кокаином. Как стало известно, 23 января звезда сериала "Счастливы вместе" выставила на продажу свой Кадиллак: соответствующее объявление она сделала в Инстаграм.

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