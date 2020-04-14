Главная Новости
15 апреля • обновлено в 03:00
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Блузка на голое тело, кожаные шорты и мини: самые дерзкие наряды 71-летней Пугачевой

1.6т
Читать материал на украинском

В среду, 15 апреля, примадонна советской и российской эстрады Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения. Также в 2020 году артистка празднует 55 лет на сцене.

За годы своей карьеры легенда часто удивляла аудиторию дерзкими и эпатажными нарядами. OBOZREVATEL предлагает читателю подборку самых откровенных луков 71-летней звезды.

Алла Пугачева

Алла Пугачева

За более чем полстолетия на сцене Алла Пугачева скопила в своем репертуаре около 500 песен. А так как из года в год артистка колесила по миру, копились хиты не только на русском, но и английском, немецком, французском, финском, украинском и других языках. Ее дискография насчитывает сегодня более 20 студийных альбомов.

Блузка на голое тело и экстремальное мини: дерзкие наряды 71-летней Пугачевой

Instagram @maxgalkinru

Талантом артистки восхищаются во всем мире, помимо России и стран бывшего СССР альбомы Пугачевой издавались в Японии, Корее, Швеции, Финляндии, Германии, Польше, Болгарии и других. Общий их тираж – 250 млн экземпляров.

Блузка на голое тело и экстремальное мини: дерзкие наряды 71-летней Пугачевой

Instagram @lobodaofficial

Блузка на голое тело и экстремальное мини: дерзкие наряды 71-летней Пугачевой

Instagram @maxgalkinru

Блузка на голое тело и экстремальное мини: дерзкие наряды 71-летней Пугачевой

KP.UA

Помимо песен, таланта и личной жизни, одной из самых обсуждаемых тем всегда была внешность примадонны. С годами она изменилась кардинально, однако, как часто отмечают поклонники артистки, осталась неподвластной времени. Вокруг Пугачевой все чаще возникали разговоры о пластических операциях и прочих способах поддержания молодости.

Блузка на голое тело и экстремальное мини: дерзкие наряды 71-летней Пугачевой

Adfave

Блузка на голое тело и экстремальное мини: дерзкие наряды 71-летней Пугачевой

Instagram @maxgalkinru

Блузка на голое тело и экстремальное мини: дерзкие наряды 71-летней Пугачевой

Instagram @alla_orfey

Блузка на голое тело и экстремальное мини: дерзкие наряды 71-летней Пугачевой

Instagram @alla_orfey

Блузка на голое тело и экстремальное мини: дерзкие наряды 71-летней Пугачевой

Instagram @maxgalkinru

Блузка на голое тело и экстремальное мини: дерзкие наряды 71-летней Пугачевой

Instagram @maxgalkinru

Блузка на голое тело и экстремальное мини: дерзкие наряды 71-летней Пугачевой

Instagram @maxgalkinru

Блузка на голое тело и экстремальное мини: дерзкие наряды 71-летней Пугачевой

Instagram @maxgalkinru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее молодой супруг примадонны, комик Максим Галкин случайно показал, как Алла Пугачева выглядит дома – без макияжа и фильтров.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Ева Романова
Персона
Алла Пугачева
Место
Россия
Теги
день рождения Новости России шоу-бизнес
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
4
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 3372.

    Вылечились: 119. Умерли: 98.

  • В мире заболели 1,92 миллиона человек, погибли – более 119 тысяч.

  • ВОЗ заявила, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут.

  • Назван малоизвестный признак коронавируса, который легко заметить самому.

  • Украинские медики создали собственные тест-системы для определения антител к COVID-19.

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги