Блузка на голое тело, кожаные шорты и мини: самые дерзкие наряды 71-летней Пугачевой

В среду, 15 апреля, примадонна советской и российской эстрады Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения. Также в 2020 году артистка празднует 55 лет на сцене.

За годы своей карьеры легенда часто удивляла аудиторию дерзкими и эпатажными нарядами. OBOZREVATEL предлагает читателю подборку самых откровенных луков 71-летней звезды.

Алла Пугачева

За более чем полстолетия на сцене Алла Пугачева скопила в своем репертуаре около 500 песен. А так как из года в год артистка колесила по миру, копились хиты не только на русском, но и английском, немецком, французском, финском, украинском и других языках. Ее дискография насчитывает сегодня более 20 студийных альбомов.

Instagram @maxgalkinru

Талантом артистки восхищаются во всем мире, помимо России и стран бывшего СССР альбомы Пугачевой издавались в Японии, Корее, Швеции, Финляндии, Германии, Польше, Болгарии и других. Общий их тираж – 250 млн экземпляров.

Instagram @lobodaofficial

Instagram @maxgalkinru

KP.UA

Помимо песен, таланта и личной жизни, одной из самых обсуждаемых тем всегда была внешность примадонны. С годами она изменилась кардинально, однако, как часто отмечают поклонники артистки, осталась неподвластной времени. Вокруг Пугачевой все чаще возникали разговоры о пластических операциях и прочих способах поддержания молодости.

Adfave

Instagram @maxgalkinru

Instagram @alla_orfey

Instagram @alla_orfey

Instagram @maxgalkinru

Instagram @maxgalkinru

Instagram @maxgalkinru

Instagram @maxgalkinru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее молодой супруг примадонны, комик Максим Галкин случайно показал, как Алла Пугачева выглядит дома – без макияжа и фильтров.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.