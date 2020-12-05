Bloomberg обнародовал список топ-50 влиятельных знаменитостей, изменивших мир в 2020 году

Известное агентство Bloomberg опубликовало список самых популярных личностей за 2020 год.

Так, на официальном сайте привели в пример людей из разных категорий: бизнеса, науки, индустрии развлечений, финансов, технологий и политики. Все эти знаменитости в тои или иной степени, по мнению агентства, изменили мир в 2020 году.

В топ-50 попали такие влиятельные персоны как: американская певица Билли Айлиш, комедийная актриса Селеста Барбер, активист Колин Каперник, бывший кандидат в президенты Белоруси Светлана Тихановская, а также эпидемиолог США Энтони Фаучи.

Эпидемиолог США Энтони Фаучи. Associated Press

Также в списке оказались: Тим Брей, который ушел с руководящей должности из компании Amazon в знак протеста против увольнения сотрудников из-за пандемии COVID-19; президент Тайваня Цай Инвэнь, которая смогла замедлить распространение коронавируса в стране.

Кроме того, агентство обнародовало список персон, которые по их мнению "никого не удивят". Так, в эту категорию вошли такие знаменитости: кандидаты в президенты США Джо Байден и Дональд Трамп, президент России Владимир Путин, папа римский Франциск, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, канцлер Германии Ангела Меркель, председатель КНР Си Цзиньпин, создатель Facebook Марк Цукерберг и другие.

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