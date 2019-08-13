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"Блокадница? Да я ее задушу!" Полуголая Бузова взбесила сеть бестактной выходкой

1.6т Читать материал на украинском

Популярная российская певица и звезда шоу "Дом-2" Ольга Бузова оскандалилась бестактной выходкой и упоминанием о блокадниках, переживших немыслимые ужасы войны.

Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Instagram, вызвав гнев пользователей и председателя общества блокадников Центрального района СПб Анны Иосифовны Павловой (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Бузова

Бузова

instagram/buzova86

Невоспитанная полуголая певица сидела в купальнике за столом и постановочно вылизывала тарелку, якобы не замечая, что ее снимают. "Ну вкусно если мне! Я блокадница", – заявила она.

Полуголая Бузова вылизывает тарелку

Полуголая Бузова вылизывает тарелку

Кадр из видео

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В ответ председатель общества блокадников Центрального района СПб Анна Иосифовна Павлова в комментарии Mash сказала, что она лично бы сделала с хамкой Бузовой.

"Бузова блокадница? Да я бы ее расстреляла. Как можно так сделать? Это что, издевательство над блокадниками? Или что, мы тарелки облизываем? Я ее придушу, правда! Ну разве такие вещи можно говорить. Молодежь такие гадости говорит о нас", – прокомментировала она выходку певицы.

На чушь, которую сморозила Бузова, также отреагировали и ее собственные поклонники, которых просто потрясло это заявление.

Бузова с тарелкой

Бузова с тарелкой

Кадр из видео

"Блокадница? Завали свое е**ло и не смей упоминать даже это святое слово", "Совсем что ли "с дуба рухнула?" ничего святого", "Мне неприятно сидеть за столом полуголой. Даже если находишься у себя дома. Это уже уму не постижимо", "Мне не послышалось, но она Блокадница?", "Вот дура, надо же такое сморозить", "Зачем блокадников осмеивать", "Некрасиво упоминать о блокадниках, сидя в золотом купальнике, и смеяться. Люди столько пережили, неуважительно такое говорить и шутить на эту тему", "Свинья", "Какая ты блокадница, как можно над этим смеяться", – отреагировали пользователи.

"Блокадница? Да я ее задушу!" Полуголая Бузова взбесила сеть бестактной выходкой
"Блокадница? Да я ее задушу!" Полуголая Бузова взбесила сеть бестактной выходкой
"Блокадница? Да я ее задушу!" Полуголая Бузова взбесила сеть бестактной выходкой
"Блокадница? Да я ее задушу!" Полуголая Бузова взбесила сеть бестактной выходкой
"Блокадница? Да я ее задушу!" Полуголая Бузова взбесила сеть бестактной выходкой
"Блокадница? Да я ее задушу!" Полуголая Бузова взбесила сеть бестактной выходкой
"Блокадница? Да я ее задушу!" Полуголая Бузова взбесила сеть бестактной выходкой
"Блокадница? Да я ее задушу!" Полуголая Бузова взбесила сеть бестактной выходкой

Как сообщал OBOZREVATEL, кроме глупых выходок с подобными заявлениями, Бузова также периодически попадает в курьезные ситуации. Не так давно она грохнулась на сцене во время выступления и неудачно попыталась сделать вид, что так и надо.

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Персона
Ольга Бузова
Место
Россия
Теги
скандалы шоу-бизнес
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филипп филипыч
филипп филипыч
зачем наезжаете на человека без мозгов? ну не понимает она и умеет только хайпиться. а вы кормите ее этим хайпом)
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