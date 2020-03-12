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12 марта • обновлено в 20:35
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Блогершу Наталью Краснову не пустили в Украину. Фото и видео

2.5т
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Известную российскую блогершу Наталью Краснову второй раз за последние месяцы не впустили в Украину.

Пограничный контроль установил, что еще в конце 2019 года ей на три года запретили посещать страну из-за поездок в оккупированный Россией Крым. Однако женщина заменила старый паспорт на новый и попыталась таким образом пересечь границу Украины, прибыв 12 апреля рейсом из Минска в "Борисполь", сообщает пресс-служба МВД (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца новости).

Наталья Краснова

Наталья Краснова

Скриншот видео

"Женщина заменила старый паспорт на новый, надеясь, что чистые страницы без отметки о запрете на въезд помогут ей пересечь украинскую границу. Такой замысле россиянки был сразу раскрыт, поскольку сработала информация из базы данных. На вопрос, почему она заменила паспорт, женщина ответила, что его якобы съела собака", – уточнили в МВД.

Красновой запретили въезд в Украину на 10 лет

Красновой запретили въезд в Украину на 10 лет

МВД

Теперь блогерше продлен запрет на въезд в Украину с трех до десяти лет.

Ведомство не уточняет фамилию россиянки, однако судя по опубликованным Государственной пограничной службе скриншотам, речь идет именно о Наталье Красновой. 14 марта у нее был запланировано в Киеве выступление в качестве стендап-комика.

Красновой запретили въезд в Украину на 10 лет

Красновой запретили въезд в Украину на 10 лет

ГПСУ

Как сообщал OBOZREVATEL, группе российских актеров запретили въезд в Украину на 10 лет за повторную попытку пересечь границу.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Запрет российских звезд в Украине
Место
Украина
Теги
Министерство внутренних дел Украины Государственная пограничная служба Украины
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Некуй всякую шушеру пускать в Украину, пускай в мацковии спендаппы трёт...
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Shatoviy Valentina
Shatoviy Valentina
Лезет и лезет всяка свінота, в своєму сараї не йметься! !!!
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Junio Van
Junio Van
bu-ga-ga ))) через десять лет кукраина то будет, а, рагули ..? )))
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Shatoviy Valentina
Shatoviy Valentina
Junio Van, попе боярки, дегенерат, и виглянь у вікно.
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