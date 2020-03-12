Известную российскую блогершу Наталью Краснову второй раз за последние месяцы не впустили в Украину.

Пограничный контроль установил, что еще в конце 2019 года ей на три года запретили посещать страну из-за поездок в оккупированный Россией Крым. Однако женщина заменила старый паспорт на новый и попыталась таким образом пересечь границу Украины, прибыв 12 апреля рейсом из Минска в "Борисполь", сообщает пресс-служба МВД (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца новости).

Наталья Краснова Скриншот видео

"Женщина заменила старый паспорт на новый, надеясь, что чистые страницы без отметки о запрете на въезд помогут ей пересечь украинскую границу. Такой замысле россиянки был сразу раскрыт, поскольку сработала информация из базы данных. На вопрос, почему она заменила паспорт, женщина ответила, что его якобы съела собака", – уточнили в МВД.

Красновой запретили въезд в Украину на 10 лет МВД

Теперь блогерше продлен запрет на въезд в Украину с трех до десяти лет.

Ведомство не уточняет фамилию россиянки, однако судя по опубликованным Государственной пограничной службе скриншотам, речь идет именно о Наталье Красновой. 14 марта у нее был запланировано в Киеве выступление в качестве стендап-комика.

Красновой запретили въезд в Украину на 10 лет ГПСУ

❗️Змінила 3 на 10. Відома російська блогерка "продовжила" собі заборону в’їзду в Україну



Навіть виправдання, що паспорт з’їла собака - не спрацювало



👉 https://t.co/FYBx4Mf1Yj pic.twitter.com/YrtVcWswLy — Держприкордонслужба (@DPSU_ua) March 12, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, группе российских актеров запретили въезд в Украину на 10 лет за повторную попытку пересечь границу.

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