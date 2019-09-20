Блогерша с необычайно длинным языком стала звездой: как она выглядит. Фото

Instagram-блогерша Микайла Саравия из Флориды (США) стала звездой и смогла заработать целое состояние, используя свой необычайно длинный язык.

Так, он достигает 16,5 сантиметров. На ее Instagram подписаны более 2 млн. человек, пишет Ladbible. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Блогерша часто выкладывает фото и видео, на которых демонстрирует свою особенность. За каждый такой пост Саравия получает от 900 до 3 тысяч долларов.

Ladbible

Кроме того, у Саравии есть собственный сайт и приложение KKVSH, где она продает одежду с изображением ее языка, который зарегистрирован как товарная марка. В продаже есть футболки, зарядные устройства, подставки под телефон и секс-игрушки.

В 2018 году девушка заработала около 50 тысяч долларов, в этом году ее доход уже равняется 99,5 тысяч долларов.

Ladbible

Ladbible

Как сообщал OBOZREVATEL, жительница Венесуэлы Геркари Бланко (Gerkary Blanco) прославилась в сети благодаря снимкам своего длинного языка.

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