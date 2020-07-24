Блогерша обвинила женатого Куценко в домогательствах: опубликовано видео

Блогерша по имени Алина обвинила в домогательствах российского актера Гошу Куценко. Так, по словам девушки, женатый мужчина оказывал ей знаки внимания и пытался заманить в ресторан отеля.

Соответствующие ролики со скришнотами переписки со знаменитостью она опубликовала в соцсети TikTok (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

По словам Алины, актер якобы связался с ней в Instagram и позвал ее в ресторан, расположенный в отеле. Девушку смутило место, поэтому она предложила увидеться в каком-нибудь публичном пространстве. Однако артист настаивал именно на ресторане, утверждая, что ее ждет он и его друзья.

Блогерша обвинила женатого Куценко в домогательствах

Девушка подчеркнула, что отказалась ехать в отель, позвав артиста в публичное место, однако тот не согласился на такую встречу.

"У этого актера были на меня какие-то планы, потому что после этого он начал жестко манипулировать в течение следующих четырех часов. Он говорил: "А ты точно не хочешь к нам?", "Тут так весело, вкусно". Но самым мерзким оказалось сообщение: "Тут так вкусно". То есть серьезно, чтобы я приехала и передумала, он написал: "Тут вкусно", –рассказала она.

Блогерша обвинила женатого Куценко в домогательствах

Сам Гоша Куценко инцидент пока не прокомментировал. Что касается блогерши, она утверждает: переписку с актером она опубликовала с его разрешения.

Напомним, что 53-летний Гоша Куценко женат на 40-летней Ирине Скриниченко. Пара воспитывает двоих дочерей. Также у актера есть старшая наследница Полина от первого брака с Марией Порошиной.

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