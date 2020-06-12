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12 июня • обновлено в 11:42
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Блогерша из РФ Диденко похвасталась заработками после смерти мужа: выросли в 3 раза

2.3т
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Российская блогерша Екатерина Диденко, муж и друзья которой погибли на вечеринке с сухим льдом, заявила, что ее доходы стали больше в три раза.

Она отметила, что смерть супруга Валентина круто изменила ее жизнь. Об этом блогерша рассказала телеканалу НТВ.

Диденко пояснила, что количество подписчиков в ее блоге после смертельной вечеринки увеличилось на 500 тысяч человек, девушку стали узнавать на улицах, а журналисты массово берут у нее интервью.

Екатерина Диденко и ее покойный муж Валентин

Екатерина Диденко и ее покойный муж Валентин

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Екатерина утверждает, что в связи с ростом интереса аудитории после смерти ее супруга доходы увеличились в три раза. Теперь она не только обеспечивает себя и детей, но и может содержать штат наемных сотрудников.

"Многое делал муж, поэтому мне приходится платить зарплату другим людям, которые выполняют его работу", — призналась Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская блогерша Екатерина Диденко, известная как "аптечный Ревизорро", чуть не погибла сама, и потеряла своего мужа в пятницу, 28 февраля, празднуя вместе с гостями день рождения в банном комплексе в Москве.

Ее муж Валентин закупил 25 кг сухого льда для бассейна, чтобы вечеринка была эффектной. В ее разгар лед высыпали в воду, в результате чего произошла химическая реакция и люди получили отравление. Всего скончались три человека.

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Автор
Ева Романова
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