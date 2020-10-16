Блогерша Алхим заразилась коронавирусом после встречи с покойным Стужуком
Популярная блогерша Анна Алхим из Днепра заболела коронавирусом после недавней встречи с экс-мужем Софии Стужук Дмитрием, который умер от осложнений, вызванных COVID-19.
Так, знаменитость рассказала своим поклонникам в Instagram-сториз, что получила положительный результат ПЦР-теста 16 октября. По ее словам, болезнь протекает в легкой форме, симптомов почти никаких нет.
"Чувствую себя прекрасно. Меня немного пекут глаза и горло уже даже не болит. Буду, бл*ть, 14 дней дома. Тест показал то, что болею я уже давно", – заявила Алхим.
Также блогерша склоняется к мнению, что заразилась коронавирусом в Киеве, когда встречалась с Дмитрием Стужуком неделю назад.
Как сообщал OBOZREVATEL:
бывшего мужа популярной украинской блогершы Софии Стужук Дмитрия госпитализировали в киевскую клиническую больницу № 4 с коронавирусом.
У мужчины были проблемы с сердцем, и COVID-19 дал на него осложнения. 15 октября состояние Дмитрия ухудшилось, он пережил клиническую смерть.
16 октября от осложнений, вызванных коронавирусом, Стужук умер.