Блогерша Алхим заразилась коронавирусом после встречи с покойным Стужуком

Ольга Веркалец Люди 19:09, 16.10.2020 Обновлено: 20:16, 16.10.2020

Популярная блогерша Анна Алхим из Днепра заболела коронавирусом после недавней встречи с экс-мужем Софии Стужук Дмитрием, который умер от осложнений, вызванных COVID-19.

Так, знаменитость рассказала своим поклонникам в Instagram-сториз, что получила положительный результат ПЦР-теста 16 октября. По ее словам, болезнь протекает в легкой форме, симптомов почти никаких нет.

Анна Алхим сообщила, что заболела коронавирусом.
Instagram Анна Алхим

"Чувствую себя прекрасно. Меня немного пекут глаза и горло уже даже не болит. Буду, бл*ть, 14 дней дома. Тест показал то, что болею я уже давно", – заявила Алхим.

Также блогерша склоняется к мнению, что заразилась коронавирусом в Киеве, когда встречалась с Дмитрием Стужуком неделю назад.

Анна Алхим и Дмитрий Стужук.
Instagram Анна Алхим

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • бывшего мужа популярной украинской блогершы Софии Стужук Дмитрия госпитализировали в киевскую клиническую больницу № 4 с коронавирусом.

  • У мужчины были проблемы с сердцем, и COVID-19 дал на него осложнения. 15 октября состояние Дмитрия ухудшилось, он пережил клиническую смерть.

  • 16 октября от осложнений, вызванных коронавирусом, Стужук умер.

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