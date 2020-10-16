Блогерша Алхим заразилась коронавирусом после встречи с покойным Стужуком

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
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Анна Алхим заразилась коронавирусом после встречи с Дмитрием Стужуком

Популярная блогерша Анна Алхим из Днепра заболела коронавирусом после недавней встречи с экс-мужем Софии Стужук Дмитрием, который умер от осложнений, вызванных COVID-19.

Так, знаменитость рассказала своим поклонникам в Instagram-сториз, что получила положительный результат ПЦР-теста 16 октября. По ее словам, болезнь протекает в легкой форме, симптомов почти никаких нет.

Анна Алхим сообщила, что заболела коронавирусом.

"Чувствую себя прекрасно. Меня немного пекут глаза и горло уже даже не болит. Буду, бл*ть, 14 дней дома. Тест показал то, что болею я уже давно", – заявила Алхим.

Также блогерша склоняется к мнению, что заразилась коронавирусом в Киеве, когда встречалась с Дмитрием Стужуком неделю назад.

Анна Алхим и Дмитрий Стужук.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • бывшего мужа популярной украинской блогершы Софии Стужук Дмитрия госпитализировали в киевскую клиническую больницу № 4 с коронавирусом.

  • У мужчины были проблемы с сердцем, и COVID-19 дал на него осложнения. 15 октября состояние Дмитрия ухудшилось, он пережил клиническую смерть.

  • 16 октября от осложнений, вызванных коронавирусом, Стужук умер.

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