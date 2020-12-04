Блогера Reeflay обвинили в умышленном преступлении из-за смерти подруги в прямом эфире

София Ковнир Люди 13:03, 4.12.2020 Обновлено: 13:06, 4.12.2020

Российского блогера Стаса Решетникова (Reeflay), во время стрима которого умерла его подруга Валентина, обвинили в смерти девушки. Как оказалось, он избивал погибшую, после чего ее сердце остановилось.

Так, Решетникову вынесли обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки. Об этом сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий, передает "РИА Новости".

Как стало известно, сейчас с участием блогера проводятся следственные действия. Кроме того, вскоре следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Reeflay.

Стрим Стаса Решетникова (Reeflay)
Газета.Ру

  • Отметим, что соседка российского блогера Стаса Решетникова (Reeflay) рассказала подробности отношений пары и о дне, когда произошла трагедия. Ей часто приходилось видеть из окна непонятные картины.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский блогер Андрей Бурим, более известный как Mellstroy, избил модель Алену Ефремову в прямом эфире. Мужчина несколько раз ударил ее головой о стол.

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