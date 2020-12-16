Близкий друг дочери Гафта назвал вероятную причину ее самоубийства

Российский артист балета и педагог Николай Цискаридзе поделился мнением о возможной причине самоубийства дочери Валентина Гафта Ольги в 2002 году. Он заявил, что негативную роль в психическом состоянии девушки мог сыграть развод родителей.

По словам Цискаридзе, он очень близко дружил с наследницей актера и она часто делилась с ним своими переживаниями. Балетмейстер отметил, что Ольга очень страдала из-за того, что ее мать Инна Елисеева не разрешала ей общаться с отцом после развода. Девушке даже приходилось тайно видеться с Гафтом. Такими подробностями Николай поделился в эфире ток-шоу "Пусть говорят" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Оля была вовлечена в развод родителей своей мамой, и это негативно сказалось на ее состоянии. Мать была против, чтобы Оля общалась с отцом. Они встречались тайно. У Оли же было несколько попыток свести счеты с жизнью, и вот одна из них оказалась "успешной", – рассказал Цискаридзе.

Артист балета уточнил, что Валентин Иосифович после смерти Ольги избегал общения с ним. Вероятно, потому, что Николай даже своим молчанием напоминал ему о дочери. Валентин Гафт всю жизнь винил себя в смерти наследницы.

"Каждый раз, когда я встречался с Гафтом, видел, что ему сложно, что одно мое нахождение рядом напоминает про Олю. Надо сказать, что он был хорошим отцом. Он обеспечил Олю в материальном плане всем, что только можно было хотеть", – отметил Цискаридзе.

Напомним, дочь актера покончила жизнь самоубийством 24 августа 2002 года. Ей было 29 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, советский и российский актер Валентин Гафт скончался 12 декабря в возрасте 85 лет. Причиной смерти артиста стал инсульт, после которого он восстанавливался несколько лет.