Близкие Заворотнюк сделали неожиданное заявление о ее лечении

Близкие российский актрисы Анастасии Заворотнюк опровергли сообщения о препарате "Кейтруда", которым якобы лечат звезду.
Так, на странице "Поддержка Анастасии Заворотнюк" в Instagram был опубликован новый пост.
Анастасия Заворотнюк
apostrophe.ua
В соцсети близкие отметили, что они не комментируют ситуацию с актрисой, однако решили предупредить, что они ничего не знают о препарате "Кейтруда".
"Мы по-прежнему не даем никаких комментариев и благодарим всех, кто относится к этому с пониманием. Но считаем своим долгом обратить ваше внимание на следующую информацию. Нам стали поступать вопросы по поводу препарата "Кейтруда" (который, как пишут, применяет Анастасия) и его эффективности. Мы хотим заявить, что не знакомы с этим препаратом и не можем ни подтвердить, ни опровергнуть какие-либо сведения о нем. Пожалуйста, будьте осторожны!", – говорится в сообщении.
Кроме того, на странице был опубликован документ с официальным диагнозом Заворотнюк, который вчера появился в сети. Однако, как оказалось, документ – подделка. Его близкие перечеркнули красным.
Instagram @podderzhka_azavorotnyuk
Как сообщал OBOZREVATEL:
в СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
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