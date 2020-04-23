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23 апреля • обновлено в 07:57
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Близкие Заворотнюк сделали неожиданное заявление о ее лечении

1.3т
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Близкие российский актрисы Анастасии Заворотнюк опровергли сообщения о препарате "Кейтруда", которым якобы лечат звезду.

Так, на странице "Поддержка Анастасии Заворотнюк" в Instagram был опубликован новый пост.

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк

apostrophe.ua

В соцсети близкие отметили, что они не комментируют ситуацию с актрисой, однако решили предупредить, что они ничего не знают о препарате "Кейтруда".

"Мы по-прежнему не даем никаких комментариев и благодарим всех, кто относится к этому с пониманием. Но считаем своим долгом обратить ваше внимание на следующую информацию. Нам стали поступать вопросы по поводу препарата "Кейтруда" (который, как пишут, применяет Анастасия) и его эффективности. Мы хотим заявить, что не знакомы с этим препаратом и не можем ни подтвердить, ни опровергнуть какие-либо сведения о нем. Пожалуйста, будьте осторожны!", – говорится в сообщении.

Кроме того, на странице был опубликован документ с официальным диагнозом Заворотнюк, который вчера появился в сети. Однако, как оказалось, документ – подделка. Его близкие перечеркнули красным.

Близкие Заворотнюк сделали неожиданное заявление о ее лечении

Instagram @podderzhka_azavorotnyuk

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Автор
Анна Михно
Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
Тег
Новости России
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