"Уже два раза хоронили": близкие Заворотнюк раскрыли правду о состоянии актрисы

Близкие российской актрисы Анастасии Заворотнюк рассказали о ее состоянии.

По словам источников, имена которых не раскрываются, звезда чувствует себя намного лучше после операции. Однако близкие по-прежнему переживают из-за негативной информации про Настю в СМИ, сообщает "Комсомольская правда".

Анастасия Заворотнюк Фото: nastup.ne

"Родственники переживают, что в СМИ много недостоверной информации, Настю уже два раза хоронили. На самом деле она восстанавливается, проходит реабилитацию — в том числе в бассейне", — рассказали собеседники издания.

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