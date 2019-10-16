"Уже два раза хоронили": близкие Заворотнюк раскрыли правду о состоянии актрисы

Близкие российской актрисы Анастасии Заворотнюк рассказали о ее состоянии.
По словам источников, имена которых не раскрываются, звезда чувствует себя намного лучше после операции. Однако близкие по-прежнему переживают из-за негативной информации про Настю в СМИ, сообщает "Комсомольская правда".
Анастасия Заворотнюк
Фото: nastup.ne
"Родственники переживают, что в СМИ много недостоверной информации, Настю уже два раза хоронили. На самом деле она восстанавливается, проходит реабилитацию — в том числе в бассейне", — рассказали собеседники издания.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Отмечается, что актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
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