3 апреля актриса Анастасия Заворотнюк отмечает свой день рождения. В честь этого близкие артистки, которая сейчас борется с раком, обратились к поклонникам с новым заявлением.
Так, обращение было опубликовано на странице в Instagram "Поддержка Анастасии Заворотнюк".
Анастасия Заворотнюк
sputniknews.kz
"Сегодняшний день – очень значимый и радостный для нас. Сегодня мы поздравляем с Днем Рождения Анастасию! Яркая, как солнце, теплая, как весна, мудрая, сильная, жизнелюбивая, наделенная большим, добрым и чутким сердцем – наша любимая, наша удивительная Настя. И в ее праздник мы желаем ей только одного, самого главного и незаменимого – здоровья! Потому что все остальное, важное, любимое и настоящее, у нее действительно есть. Это был очень непростой год, и тем дороже и ценнее осознавать, как много людей разделили эту ситуацию с нами. Низкий поклон врачам и всему медицинскому персоналу за все то, что вы уже сделали и продолжаете делать для Насти", – говорится в сообщении.
"Все вы – те, кто был с нами этот год, даете нам надежду на лучшее. Благодаря вам, вашим молитвам, мы точно знаем, что чудо возможно, и оно обязательно случится!"
Анастасия Заворотнюк
uaportal.com
Также сообщается, что на протяжении всего времени актрису поддерживает ее муж Петр Чернышев:
"Ежедневно, круглосуточно он проходит этот путь вместе с ней. Каждая маленькая победа на этом пути – их общая. Вдвоем – проще, вдвоем – вдвое больше сил, терпения, веры".
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев
utro.ru
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
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