3 апреля актриса Анастасия Заворотнюк отмечает свой день рождения. В честь этого близкие артистки, которая сейчас борется с раком, обратились к поклонникам с новым заявлением.

Так, обращение было опубликовано на странице в Instagram "Поддержка Анастасии Заворотнюк".

Анастасия Заворотнюк sputniknews.kz

"Сегодняшний день – очень значимый и радостный для нас. Сегодня мы поздравляем с Днем Рождения Анастасию! Яркая, как солнце, теплая, как весна, мудрая, сильная, жизнелюбивая, наделенная большим, добрым и чутким сердцем – наша любимая, наша удивительная Настя. И в ее праздник мы желаем ей только одного, самого главного и незаменимого – здоровья! Потому что все остальное, важное, любимое и настоящее, у нее действительно есть. Это был очень непростой год, и тем дороже и ценнее осознавать, как много людей разделили эту ситуацию с нами. Низкий поклон врачам и всему медицинскому персоналу за все то, что вы уже сделали и продолжаете делать для Насти", – говорится в сообщении.

"Все вы – те, кто был с нами этот год, даете нам надежду на лучшее. Благодаря вам, вашим молитвам, мы точно знаем, что чудо возможно, и оно обязательно случится!"

Анастасия Заворотнюк uaportal.com

Также сообщается, что на протяжении всего времени актрису поддерживает ее муж Петр Чернышев:

"Ежедневно, круглосуточно он проходит этот путь вместе с ней. Каждая маленькая победа на этом пути – их общая. Вдвоем – проще, вдвоем – вдвое больше сил, терпения, веры".

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев utro.ru

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