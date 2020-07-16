Близкие принца Гарри и Маркл заинтриговали сообщением о втором ребенке у пары

Близкие друзья принца Гарри и Меган Маркл рассказали о серьезных намерениях американской актрисы вскоре родить второго ребенка.

Как отметили инсайдеры таблоида Daily Express, супруги говорили о рождении еще одного ребенка сразу после того, как родился их годовалый сын Арчи.

Принц Гарри и Маркл уже давно намекали на второго ребенка Nachedeu

"Недавно Меган шутила, что Арчи нужен еще один маленький друг, кроме собак. Гарри всегда с энтузиазмом относился к детям, и теперь у него будет свой собственный маленький мир, о котором он мечтал уже давно", – рассказал друг королевской семьи.

Напомним, 6 мая 2019 года в принца Гарри и его жены Меган Маркл родился первенец Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор. Он занял седьмое место в очереди на британский престол.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, что годовалый сын принца Гарри и Меган Маркл Арчи произнес свои первые слова.