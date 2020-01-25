"Близкие по духу": муж Пугачевой уехал из России в страну, где не был 15 лет

Шоумен Максим Галкин отправился на новые гастроли в Новую Зеландию, где не был более 15 лет.

В своем Instagram-аккаунте муж Аллы Пугачевой благодарит зрителей и отмечает, что они близки ему по духу.

"Прекрасная Новая Зеландия! Спасибо потрясающие зрители Окленда! Вы самые далекоживущие от моего места обитания зрители, но при этом такие близкие по духу. Я был до этого у вас 15 лет назад. И та, и эта наши встречи навсегда в моём сердце!" – пишет Галкин.

Как сообщалось ранее, Максим Галкин на концерте в Кремлевском дворце решил жестко потроллить свою супругу Пугачеву и президента РФ Владимира Путина.

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