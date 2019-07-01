"Близка идеология": Винник определился с партией на выборы

Украинский секс-символ, поп-певец Олег Винник поддержал "Аграрную партию" Михаила Поплавского.

Об этом артист заявил в интервью телеканалу ZIK, а выдержку из ответов предоставила пресс-служба политсилы.

"Я поддерживаю Аграрную партию, потому что мне близка ее идеология. Я выходец из села. И я горжусь этим. Если бы я не был из села, если бы я так тяжело не работал, как работают люди на селе, я не достиг бы таких высот и не собирал сегодня стадионы", – сказал Винник.

Винник поддержал партию Поплавского Коллаж

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По словам певца, ему хочется, чтобы сельская молодежь Украины не уезжала в Европу. Он хочет, чтобы наоборот село стало европейским.

Винник и Поплавский в эфире ZIK

"Насколько героически жить за гранью бедности в селе. Это реально какой-то подвиг. Про такое нужно книги писать, как люди выживают там за такую пенсию", – сказал Винник.

Артист собрался с Поплавским отправиться в совместный тур по регионам в поддержку политической силы.

Напомним, 25 июня ЦИК завершила регистрацию кандидатов для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду. "Аграрная партия Украины" Поплавского попала в список.

Как сообщал OBOZREVATEL, Олег Винник собрался баллотироваться в Верховную Раду на досрочных парламентских выборах 21 июля.

Также информацию о начале политической деятельности подтвердилнародный артист Украины Виктор Павлик. А лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук представил партию "Голос" и ее членов, с которыми планирует идти на парламентские выборы.

К ним присоединилась Оля Полякова, заявив, что создает свою политическую партию. Она указала, что не пойдет с партией на внеочередные выборы в Верховую Раду в 2019 году, а сначала наберется опыта и тогда начнет свою деятельность в парламенте.

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