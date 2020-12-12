Блиц-интервью Логуновой: о финансовом положении, разногласиях с мужем и скандале со Стужук

Жена украинского актера Дмитрия Ступки, модель и телеведущая Полина Логунова стала героиней блиц-интервью для OBOZREVATEL.

Знаменитость рассказала, как пандемия коронавируса повлияла на ее семью и работу, а также поведала о разногласиях с супругом Дмитрием Ступкой и о воспитании дочери Богданы. Кроме того, модель поделилась секретами стройной фигуры и призналась, что думает о пластических операциях.

– Расскажите, чем вы сейчас занимаетесь? Что на данный момент у вас в приоритете: семья или же карьера?

– Занимаюсь, как всегда, развитием, ростом и совершенствованием. Вопрос о приоритете очень необычный, ибо я не могу не работать. А сидеть с ребенком дома, якобы это что-то поменяет в ее жизни, тоже не мое. Также я не могу работать сутками, не видя дочь, это все крайности. Для меня работа и ребенок важны каждый по-своему. Работа помогает мне давать дочери все необходимое, а мой ребенок всегда будет важней всех работ в галактике.

– Повлияла ли как-то пандемия коронавируса на вас и вашу семью, на работу? И как считаете, правильно ли сейчас запрещать артистам работать?

– Повлияла, конечно, как и на всех. Мало мероприятий и социальных проектов. Точнее, все сводится к их отсутствию, очень жаль, это убивает людей, морально, в том числе. На мою работу тоже повлияла эта ситуация, но я не жалуюсь, Слава Богу у меня все хорошо. Радуемся, что имеем.

– Из-за карантина многие стали проводить больше времени с семьей, и со второй половинкой. У вас с Дмитрием не возникало никаких трений от постоянного пребывания вместе?

– Нет, мы очень гармонично проводили время дома, я продолжала работать. Самое ужасное было, это держать ребенка взаперти, поскольку для детей это невыносимо и сильно ломает им психику.

Полина Логунова и Дмитрий Ступка. Instagram Полины Логуновой

– В ваших с супругом отношениях присутствует ревность? Как вы реагируете на поклонниц мужа?

–Никак, простите, как может реагировать лев на воробушка – скачет и скачет.

– Не секрет, что многие пары ссорятся. Как вы ищите пути применения? Были ли когда-то мысли о разводе с Дмитрием на фоне конфликтов?

– Да, были. У нас ссоры возникают по совершенно конкретным ситуациям и не с потолка взятым, тот, кто виноват, должен изменить что-то, тогда и конфликт исчерпан. Мы часто уступаем друг другу и даже если что-то не нравится, можем просто поменять отношение к ситуации и сказать "хорошо". Мы очень быстро решаем конфликты сейчас, словом "хорошо, прости", обычно все заканчивается.

– Какой у вас подход к воспитанию дочери? Вы с мужем разделяете обязанности?

– Нет, кто свободен, тот и занят ребенком, мы выполняем абсолютно одинаковые задачи, но мама всегда делает немножко больше.

– В каждой семье существуют свои запреты. В чем же вы ограничиваете ребенка? Какие меры предпринимаете, чтобы воспитать дочь?

– Мы следим за мерами безопасности и если что-то запрещается, поясняем почему. Она умная очень девочка и все понимает, ей не надо говорить сто раз. Умная, но упрямая, тут мы уже справляемся как и можем.

Полина Логунова с мужем Дмитрием Ступкой и дочерью Богданой. Instagram Полины Логуновой

– Ваша дочь Богдана, глядя на вас с мужем, желает также развиваться в творчестве? Или у нее другие увлечения?

– Откуда мы можем это знать в 3,5 года? У нее еще впереди много открытий и желаний.

– Готовы ли вы с супругом еще на одного ребенка? Если нет, почему?

– Нет, мне не нравится финансовое положение мужа. Ко второму ребенку я хочу больше помощников, а не тянуто все самой, как с одним.

– Как вам удается поддерживать себя в форме? Диеты, спорт?

– Желание – ваше единственное орудие против себя самих! Не придерживаюсь диет, я учу как правильно кушать, чтобы не толстеть. Спорт со мной с самого умного возраста. Я очень слежу за собой, телом, внешним видом и здоровьем.

Полина Логунова на фотосессии . Instagram Полины Логуновой

– Как вы относитесь к пластике? Обращались ли вы к их услугам? Если бы у вас была возможность что-то поменять во внешности с помощью пластики, чтобы это было?

– Отлично отношусь, пока не прибегала, когда придет время что-то менять в себе, буду решать по ситуации, ибо в юности мы все красивые, а с годами нужно себе помогать.

– Не так давно произошел скандал между вами и известным блогером Софией Стужук. Вам скинули информацию о том, что Стужук не следит за здоровьем своих детей: проблемы с ногами и зубами. Блогер узнала, что вы выставили сторис в Instagram со своим мнением о ее детях, наняла юристов за клевету и вторжение в личную жизнь. Чем закончилась эта история?

– Тишиной.

Полина Логунова во время фотосъемки . Instagram Полины Логуновой

– Как вы относитесь к хейтерам?

– Мне жаль их, что люди так пусты и искажены, но нет никакого дела до них.

– Дружите ли вы с блогерами? Если да, то с кем?

– Нет, я дружу с людьми с образованием, профессией, знаниями, силой воли, интеллектом.

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