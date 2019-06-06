"Блин, что за секс?" Соблазнительное фото Кароль произвело фурор в сети

Украинская певица Тина Кароль показала поклонникам яркое фото, на котором она позировала в соблазнительном платье. Кроме того, артистка пикантно оголила ногу.

Снимок Кароль разместила на своей странице в Instagram. Фото набрало тысячи лайков и сотни позитивных комментариев.

Тина Кароль viva.ua

"Жарко стало", "Божественная женщина", "Какая потрясающая", "Мама-кошка", "Слишком прекрасна", "Какие красивые глаза", "Огонь", "Что за секс?" - пишут в сети.

Отметим, Кароль часто балует своих поклонников яркими фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль взбудоражила поклонников снимком, на котором позировала в сексуальном желтом боди с глубоким вырезом в зоне декольте.

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