"Блин, что за секс?" Соблазнительное фото Кароль произвело фурор в сети

Украинская певица Тина Кароль показала поклонникам яркое фото, на котором она позировала в соблазнительном платье. Кроме того, артистка пикантно оголила ногу.
Снимок Кароль разместила на своей странице в Instagram. Фото набрало тысячи лайков и сотни позитивных комментариев.
Тина Кароль
viva.ua
"Жарко стало", "Божественная женщина", "Какая потрясающая", "Мама-кошка", "Слишком прекрасна", "Какие красивые глаза", "Огонь", "Что за секс?" - пишут в сети.
Отметим, Кароль часто балует своих поклонников яркими фото.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль взбудоражила поклонников снимком, на котором позировала в сексуальном желтом боди с глубоким вырезом в зоне декольте.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!