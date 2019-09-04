Новости Реклама
4 сентября • обновлено в 10:19
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Бледанс показала трусы Вассерману на росТВ: видео

1.3т Читать материал на украинском

Популярная российская актриса и телеведущая Эвелина Бледанс в эфире шоу "Секрет на миллион" продемонстрировала свое белье Анатолию Вассерману.

Кроме того, в эфире программы Вассерман признался в своей девственности. Видео опубликовано на официальном Youtube-канале канала "НТВ".

Бледанс показала трусы Вассерману на росТВ: видео
Новости
"Мужчины, я вас спасу!" Российская певица сделала необычное заявление о своей груди

Отметим, что Бледанс заявила, что в настоящее время она одинока, а 66-летний мужчина ей симпатичен. После этого артистка начала флиртовать с Вассерманом и даже продемонстрировала свое белье.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Правда, ожидаемого результата действия Бледанс не принесли, поскольку Вассерман не повелся на провокацию, и спокойно отреагировал на выходку звезды.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Как ранее писал OBOZREVATEL, 50-летняя российская телеведущая и актриса Эвелина Бледанс восхитила поклонников откровенными фото и видео.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!

Персона
Эвелина Бледанс
Место
Россия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
kiy Valeriy
kiy Valeriy
на росії дна немає там суцільна безодня.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel