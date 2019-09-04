Бледанс показала трусы Вассерману на росТВ: видео

Популярная российская актриса и телеведущая Эвелина Бледанс в эфире шоу "Секрет на миллион" продемонстрировала свое белье Анатолию Вассерману.

Кроме того, в эфире программы Вассерман признался в своей девственности. Видео опубликовано на официальном Youtube-канале канала "НТВ".

Отметим, что Бледанс заявила, что в настоящее время она одинока, а 66-летний мужчина ей симпатичен. После этого артистка начала флиртовать с Вассерманом и даже продемонстрировала свое белье.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Правда, ожидаемого результата действия Бледанс не принесли, поскольку Вассерман не повелся на провокацию, и спокойно отреагировал на выходку звезды.

Скриншот из видео

Как ранее писал OBOZREVATEL, 50-летняя российская телеведущая и актриса Эвелина Бледанс восхитила поклонников откровенными фото и видео.

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