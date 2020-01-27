Благодаря Tinder: туристы рассказали о чудо-спасении в горах

Популярное приложение для знакомств Tinder спасло туристку из ловушки в горах в Норвегии. Лония Хегер путешествовала вместе с друзьями на машине, но дорогу замело.

Им пришлось остановиться на повороте у края пропасти. Об этом сообщает портал Unilad.

Друзья решили найти кого-то, кто сможет помочь. Поняв, что рядом нет знакомых, а ближайший механик находится в 200 километрах от них, они решили использовать Tinder.

Туристы создали аккаунт Хегер в надежде, что кто-то обратит на него внимание. Через пять минут она уже переписывалась с местным жителем Стианом Лаулютеном, который сразу предложил свою помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бортпроводники нескольких авиакомпаний рассказали о главной опасности для пассажиров, которая поджидает их в салоне самолетов.

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