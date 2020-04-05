Биполярное расстройство: что это за болезнь и кого из звезд она поражала

В последние годы биполярное расстройство является одной из наиболее широко обсуждаемых тем в связи с резким ростом числа больных. Внимание общественности к данной проблеме активно привлекают и знаменитости, которые открыто говорят о своем диагнозе Так, недавно американская певица Селена Гомес призналась, что у нее обнаружили это страшное заболевание.

В связи с этим OBOZREVATEL решил рассказать, что такое биполярное расстройство и кого еще из звезд поражала эта болезнь.

Биполярное аффективное расстройство (сокращенно БАР) – это психическое расстройство, при котором чередуются маниакальные и депрессивные состояния. В фазе мании у человека невероятно хорошее настроение, он энергичен, жизнерадостен и при этом легко раздражается. Во время депрессии взгляд на жизнь становится резко негативным, появляются суицидальные мысли, ненависть к себе.

Деми Ловато, Бритни Спирс и Мел Гибсон

Мэрайя Кери

Американская поп-дива Мэрайя Кери призналась, что биполярное расстройство ей диагностировали еще в 2001 году. Однако она открыто рассказала о болезни лишь в апреле 2018 года.

Мэрайя Кери

"На протяжении очень долгого времени у меня были проблемы со сном. Но это была не совсем обычная бессонница, я не лежала в своей постели, считая овец. Я просто все время работала, работала и работала. Я была раздражительной и испытывала страх, что подведу других людей. Оказалось, что это была мания. Думаю, мои депрессивные эпизоды характеризовались очень низким уровнем энергии. Мне было очень одиноко и грустно. Я чувствовала себя виноватой за то, что недостаточно делаю для своей карьеры", – призналась певица.

Деми Ловато

Деми Ловато

К звездам с психическими расстройствами относится и Деми Ловато. Недуг певицы и актрисы спровоцировало расставание с бойфрендом, певцом Джо Джонасом. Отметим, что заболевание девушки сопровождалось вспышками булимии, осложнялось пристрастием к алкоголю и наркотикам. В 2011 году ей удалось побороть все эти недуги и достигнуть состояния длительной ремиссии.

Бритни Спирс

Бритни Спирс

В 2007 году, когда Бритни побрилась налысо, затем попыталась совершить суицид, врачи поставили ей диагноз "послеродовая депрессия, осложненная биполярным расстройством". Она несколько раз была госпитализирована в реабилитационные центры, а потом попала в психиатрический медицинский центр, где ее лечили от страшной болезни. Певице потребовалось несколько лет, чтобы опять встать на ноги и продолжить карьеру.

Мел Гибсон

Мел Гибсон

Мел Гибсон – еще один актер, который страдает от биполярного расстройства и сильной депрессии. В дополнение ко всему, у артиста были проблемы с алкоголем, и он был арестован за нападение на шерифа. После происшествия Гибсон публично извинился и обратился за профессиональной помощью.

Аманда Байнс

Аманда Байнс

Звезда подростковых фильмов начала 2000-х Аманда Байнс в 2014 году угодила в реабилитационный центр из-за проблем с психикой. Актриса утверждала, что подверглась насилию со стороны отца, а затем отказалась от своего заявления. Ей поставили диагноз: биполярное расстройство, чередующееся с паранойей и депрессией.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский рэпер Джиган намекнул на то, что у него обнаружили биполярное расстройство.

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