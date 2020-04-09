"Биологическое оружие!" Пригожин отличился заявлением о коронавирусе

Российский продюсер Иосиф Пригожин заявил, что коронавирус – это специально созданное биологическое оружие.

Так, по словам знаменитости, с помощью него определенная группа людей пытается влиять на некоторые процессы: экономику других стран, их развитие. Пригожин отметил, что "чем больше у той или иной страны проблем – тем легче создателям вируса будет доминировать". Об этом он заявил в интервью Youtube-шоу "Алена, блин!" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Иосиф Пригожин Скриншот с видео

"Я считаю, что это созданный вирус, который был внедрен в Китае и оттуда он полетел дальше. Я не буду сейчас говорить кем, называть страны, но я подозреваю определенную группу людей. Вот помните, была Хиросима? Сегодня мы с вами находимся в ситуации, которая была тогда в Японии. Кто-то нам эту Хиросиму устроил. Это лишнее подтверждение того, что сейчас не нужно, чтобы ракеты летали. Достаточно внедрить вирус, биологическое оружие, которое погубит все человечество. Цель – доминирование на этой планете под названием Земля. Сейчас идет война нескольких стран, люди пытаются влиять на определенные процессы. Чем больше проблем у той или иной страны, тем меньше эволюции, развития. Что выгодно для тех, кто это устроил", – сказал Пригожин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Иосиф Пригожин резко высказался о представителях ЛГБТ-сообществ.