Известная украинская певица Ирина Билык рассказала поклонникам о том, что планирует похудеть с помощью популярной диеты.

Выбранный звездой способ подразумевает интервальное голодание. Об этом Ирина написала на личной странице в Instagram.

"Решила попробовать новую диету – всем известную "16/8". Кто-то из вас уже пробовал ее? Плюсы – минусы? Довольны ли результатом?" – поинтересовалась артистка.

50-летняя Билык заинтриговала изменениями во внешности: планирует голодать

Поклонники Ирины Билык в комментариях высказали свое мнение относительно диеты, на которую обратила внимание певица.

Некоторые отметили, что интервальное голодание действительно эффективно для снижения веса. Другие же посоветовали не "сидеть на диетах", а просто правильно питаться и считать баланс КБЖУ (калории, белки, жиры и углеводы – ред.).

Также нашлись и те, кто посчитал, что 50-летней Ирине Билык вообще не стоит худеть, так как она и так выглядит прекрасно.

50-летняя Билык заинтриговала изменениями во внешности: планирует голодать

50-летняя Билык заинтриговала изменениями во внешности: планирует голодать

50-летняя Билык заинтриговала изменениями во внешности: планирует голодать

50-летняя Билык заинтриговала изменениями во внешности: планирует голодать

50-летняя Билык заинтриговала изменениями во внешности: планирует голодать

Отметим, диета "16/8" или интервальное голодание подразумевает четкое распределении приема пищи на протяжении суток. То есть человек может есть только в 8-часовой отрезок, а на 16 часов нужно отказаться от еды полностью. Условно, если завтрак попадает на 10 утра, то ужинать можно не позднее 18 часов вечера.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ирина Билык призналась, что находясь в браке с шоуменом Дмитрией Коляденко, чувствовала, что "может умереть от его рук".