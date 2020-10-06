Билык выступила в Харькове после скандала вокруг концерта Поляковой

Украинская певица Ирина Билык дала концерт в Харькове после шумихи, которая возникла из-за выступления в этом городе Оли Поляковой накануне.

Так, ролик с мероприятия опубликовали в Telegram-канале "Труха. Харьков". Концерт состоялся в Дворце студентов Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Ирина Билык вслед за Поляковой покоряет Харьков. Концерт в "юрке" (юридический университет. – Ред.) 5 октября", – сообщили под роликом.

Отметим, что сама Билык перед выступлением на личной странице в Instagram пригласила харьковчан на мероприятие, афиша концерта есть и на сайтах продажи билетов. Однако никаких фото и видео с концерта артистка не обнародовала.

Как сообщал OBOZREVATEL, за несколько дней до концерта Ирины Билык в Харькове выступила певица Оля Полякова. Ее концерт состоялся 3 октября в честь Дня учителя. Выступление артистки в период карантина, учитывая высокий уровень заболеваемости на Харьковщине, вызвал шквал критики в сети. Мероприятие также осудил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

После возникшей шумихи артистка записала видеообращение, где объяснила, что конфликтная ситуация возникла из-за предвыборного ср*ча в стране, а также посоветовала критиковать концерты после того, как "закроют метро, где собирается намного больше людей".