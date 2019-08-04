Билык восхитила сеть пикантным фото с Могилевской

Народная артистка Украины, певица Ирина Билык показала в сети пикантное фото со своей коллегой Натальей Могилевской. Так, на снимке артистки позировали в ярких нарядах и целовались друг с другом.

Билык отметила, в комментарии к фото, размещенном в ее Instagram, что поцелуй с Могилевской ей понравился.

Ирина Билык Tv.ua

"Наташенька, милая подружка! С Днем Рождения! Желаю тебе и твоей команде только новых Вершин! Прекрасных песен и благодарных зрителей!! И нашего нового дуэта!! P.S А мне понравилось" - написала певица.

"Класс! Это поцелуй", "На месте Могилевской должен быть я", "Классные!", "Вот это да! В губы", - пишут в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, певица Ирина Билык надеется, что Украина и Россия в будущем смогут помириться. Такое заявление она сделала в интервью российскому изданию, уточнив, что президент Владимир Зеленский поспособствует этому.

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