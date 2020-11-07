Билык восхитила поклонников архивным фото своих родителей

Украинская певица Ирина Билык опубликовала архивное фото своих родителей.

На странице в Instagram артистка показала раритетный снимок со свадьбы своих мамы и папы и отметила, что очень скучает за ними.

"Этот день 7 ноября всегда отмечали в нашей семье! Мои родители именно в этот день расписались...на этом фото есть и я. Только ещё не родилась. Скучаю....за мамой и папой", – подписала снимок звезда.

Родители Ирины Билык.

Поклонники Билык отметили, звезда очень похожа на свою маму и заявили, что именно сегодня нужно поминать умерших родных и близких.

"Сегодня поминальная суббота! Вечная память вашим родителям и всем родным нашим, которых нет уже здесь, с нами", "На маму очень похожи", "Какие красивые!!! Такие светлые и счастливые", – писали фанаты под постом знаменитости в Instagram .

Поклонники Билык отметили, звезда очень похожа на свою маму.

Ирина Билык опубликовала архивное фото своих родителей.

Ирина Билык показала раритетный снимок со свадьбы своих родителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Билык откровенно рассказала о девушке своего старшего сына Глеба.