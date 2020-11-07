Билык восхитила поклонников архивным фото своих родителей

Obozrevatel Люди 14:23, 7.11.2020 Обновлено: 14:31, 7.11.2020

Украинская певица Ирина Билык опубликовала архивное фото своих родителей.

На странице в Instagram артистка показала раритетный снимок со свадьбы своих мамы и папы и отметила, что очень скучает за ними.

"Этот день 7 ноября всегда отмечали в нашей семье! Мои родители именно в этот день расписались...на этом фото есть и я. Только ещё не родилась. Скучаю....за мамой и папой", – подписала снимок звезда.

Родители Ирины Билык.

Поклонники Билык отметили, звезда очень похожа на свою маму и заявили, что именно сегодня нужно поминать умерших родных и близких.

"Сегодня поминальная суббота! Вечная память вашим родителям и всем родным нашим, которых нет уже здесь, с нами", "На маму очень похожи", "Какие красивые!!! Такие светлые и счастливые", – писали фанаты под постом знаменитости в Instagram .

Поклонники Билык отметили, звезда очень похожа на свою маму.
Ирина Билык опубликовала архивное фото своих родителей.
Ирина Билык показала раритетный снимок со свадьбы своих родителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Билык откровенно рассказала о девушке своего старшего сына Глеба.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

СЕГОДНЯ – ГОСПЕРЕВОРОТ, ВЧЕРА – МИЛЛИОН ЗА ГОЛОВУ, ЗАВТРА – …ТЮРЬМА!

Арахамия спрогнозировал туристический бум в Украине в 2022 году

СБУ открыла производство на Шария из-за карты Украины без Крыма: блогер отреагировал

Первая запись – это разговор Тимура Аласания с Губазом Саникидзе

ЕС и Канада ввели санкции против Лукашенко